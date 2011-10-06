هیئتهای مذهبی مشهد حرم رضوی را گلباران می کنند

حسن صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در مرحله اول این برنامه مراسم گلباران در ساعات مختلف شب و صبح ولادت توسط 120 هیئت مذهبی از چهار خیابان منتهی به حرم انجام می شود.

صبح ولادت حرم رضوی گلباران می شود

وی اظهار کرد: سایر هیئات مذهبی مشهد نیز صبح ولادت ساعت 8 صبح در یک اقدام هماهنگ از مهدیه خیابان تهران به سمت حرم مشرف شده و ضمن اجرای مراسم مداحی در حین تشرف صحن و سرای امام رضا(ع) را گلباران خواهند کرد.

صباغیان با اشاره به وجود 7 هزار و 500 هیئت مذهبی در استان عنوان کرد: از این تعداد 3 هزار و 500 هیئت در مشهد هستند.

وی با یادآوری اینکه حرم رضوی در روز میلاد حضرت معصومه (س) توسط هیئات مذهبی بانوان گلباران شده است، افزود: طبق هماهنگی با ثبت احوال و بیمارستان ها تمامی دخترانی که در روز ولادت حضرت معصومه (س) در این استان متولد شده و به نام آن حضرت نامگذاری شده اند، هدایای ویژه ای دریافت خواهند کرد.

هیئات مذهبی مزین به نام امام هشتم(ع) جشن های ویژه دارند

صباغیان همچنین از برگزاری جشن های ویژه و باشکوه رضوی در ایام ولادت در هیئاتی که به نام امام هشتم (ع) نامگذاری و مزین شده اند خبر داد.

وی با اشاره به اینکه به مناسبت این ایام و جشن های دهه کرامت بسته های موادغذایی بین هیئت ها توزیع شده، افزود: هیئات مذهبی مساجد، حسینیه ها و تکایای استان را در این ایام آذین بندی و چراغانی کرده اند.

وی با اشاره به برپایی جشن های رضوی در 25 شهرستان استان با هماهنگی و حمایت تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از مسئولان هیئت ها خواست تا به جای استفاده از تصاویر منتسب به اهل بیت (ع) در مراسم های مذهبی از تصاویر شهدا، امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری استفاده کنند.

ایستگاه های صلواتی در مشهد برپا شد

مسئول هیئات مذهبی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از صدور 35 مجوز برای برپایی ایستگاه های صلواتی در سطح شهر مشهد در شب و روز ولادت امام رضا (ع) خبر داد.

صباغیان افزود: در این ایستگاه های صلواتی جوانان هیئتی با چای و شربت و شیرینی از زائران و مجاوران امام رضا (ع) پذیرایی می کنند.

سفیران رضوی در ایام ولادت پیاده به مشهد می آیند

صباغیان ادامه داد: کاروان های پیاده هیئت های مذهبی خواهران و برادران از سراسر استان به عنوان سفیران رضوی به سمت مشهد در حرکت هستند.

وی با بیان اینکه تعدادی از این کاروان های هم اکنون به مشهد رسیده اند، افزود: بیشتر این کاروان ها در شب و روز ولادت برای شرکت در مراسم جشن های ویژه این ایام به حرم رضوی مشرف می شوند.

وی افزود: کاروان های صد نفره پیاده سرخس و تربت حیدریه امشب به مشهد می رسند.

مسئول هیئات مذهبی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از تشکیل گروهی متشکل از پیشکسوتان و سادات هیئات مذهبی جهت عیادت از بیماران هئیتی خبر داد و افزود: این پیشکسوتان ضمن عیادت بیماران عضو هیئت ها و انجام سنت حسنه رضوی آنها را به عنایات امام هشتم (ع) توجه می دهند.