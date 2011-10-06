137 پرستار در بیمارستانهای ایلام مشغول به فعالیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله فلاحی در جلسه ای با روسای بیمارستانهای سطح استان گفت: قانون ارتقا و بهره وری خدمات پرستاری در استان ایلام اجرایی می شود.

وی بیان داشت: هدف از اجرای این قانون ارائه مطلوب خدمات درمانی به بیماران در بیمارستانهای استان و خدمات رسانی به قشر پرستاران بوده و امید است به توان با اجرای آن گام های مؤثر تری برای ارائه خدمات به این قشر زحمتکش پرداخته شود.

وی افزود: هم اکنون 137 پرستار در بیمارستانهای استان مشغول به خدمت هستند که با اجرای این قانون ساعات کار پرستاران بر اساس شاخص هایی شامل افزایش سنوات و بخش محل کار و انجام کشیک کاهش می یابد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام به مزایای اجرای این قانون برای پرستاران اشاره کرده و افزود: پرستاران در شیفت شب و روزهای تعطیل زمان محاسبه کار آنها 1.5 برابر محاسبه می شود.

فلاحی افزود: همچنین پرستاران بخش های سوختگی وروانی بیمارستانهای استان مرخصی سالانه آنها به 2 ماه افزایش می یابد.