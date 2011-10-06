طرح ارتقای آموزش قرآن در مدارس خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره حمیدی پیش از ظهر پنج شنبه در گردهمایی مدیران عشایری آموزش و پرورش استان، بر اهمیت دوره ابتدایی در نظام آموزشی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: در این راستا طرح ارتقای آموزش قرآن کریم در مدارس ابتدایی استان اجرا خواهد شد.

وی بی توجهی به دوران ابتدایی را از علل اصلی مشکلات موجود در نظام آموزشی عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل حساسیت این دوران، ایجاد مجتمع‌ های آموزشی تنها راهکار رفع مشکلات است.

حمیدی توزیع عادلانه امکانات آموزشی وپرورشی را از مهم‌ ترین اهداف ایجاد مجتمع ‌های آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: مدیریت صحیح هزینه‌ ها بالاترین خواسته آموزش و پرورش از مدیران مجتمع‌ های آموزشی است.

وی به برنامه های شاخص حوزه ابتدایی آموزش و پرورش استان اشاره کرد و ادامه داد: تحلیل محتوای کتب درسی، برگزاری جشنواره جابربن حیان، برگزاری جشنواره تدریس معلمان ابتدایی، برگزاری جشنواره فرآیندهای مدیریتی در دوره ابتدایی و برگزاری کارگاه‌ های آموزشی از جمله این برنامه ها است.

حمیدی همچنین برگزاری مجمع عمومی سرگروه‌ های آموزشی ابتدایی استان و برگزاری جشنواره الگوهای مناسب یاددهی در دوره پیش دبستانی، هوشمندسازی مدارس و طرح جذب نوآموزان مناطق روستایی و عشایری را از دیگر برنامه‌ های حوزه معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان برشمرد.

وی در ادامه از اجرای برنامه در محضر قرآن در مدارس ابتدایی استان خبرداد و گفت: کیفیت بخشی آموزش کلاس‌ های چند پایه، کیفیت بخشی عملکرد معاونین آموزشگاه ‌ها از طریق آشنایی آنان با اختلالات رفتاری کودکان و روش ‌های اصلاح رفتار و همایش تجلیل از چهره‌ های ماندگار دوره ابتدایی از جمله برنامه‌ های این حوزه است.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اجرای برنامه‌ ارزشیابی توصیفی در مقاطع ابتدایی مدارس استان، یادآور شد: بررسی علل افت آموزشی و ارائه راهکارهای آن، آموزش آداب و مهارت های زندگی اسلامی، تهیه تقویم اجرایی مناطق و شهرستان ‌ها و جذب کودکان بازمانده از تحصیل از برنامه‌ های این حوزه است.