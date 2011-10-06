شبکه های اینترنتی آفلاین نمی توانند کار آنلاین انجام دهند

به گزارش خبرنگار مهر ،عباس رجایی ظهر پنج شنبه در چهاردهمین همایش ملی شهروند الکترونیک بیان داشت: اگر شبکه بانکی کشور آنلاین بود ما امروز شاهد این اختلاس بزرگ کشور در سیستم بانکی نبودیم.

نماینده مردم اراک و کمیجان ادامه داد:طرح شهروند الکترونیک حرف قشنگ و بجایی است اما زمانی اهداف این طرح در جامعه نمود پیدا می کند که زیرساختهای لازم فراهم باشد.

وی ادامه افزود: شهر مجازی پیش نیاز شهرالکترونیک است و بدون طراحی شهر مجازی نمی توان انتظار انجام الکترونیک از سوی یک شهروند الکترونیک را داشت.

نماینده مردم اراک و کمیجان گفت: شبکه اینترنت قوی، پول الکترونیک و اطلاعات الکترونیک سه اصل لازم در اجرای طرح شهر و شهروند الکترونیک است.

رجایی گفت: به هنگام سازی اطلاعات از پیش نیازهای حرکت های الکترونیک است و جامعه ای موفق است که بتواند اطلاعات روز خود را به هنگام کند.