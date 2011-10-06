همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هفته نیروی انتظامی، همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان کرج برگزار می شود.

به گفته فرمانده انتظامی استان البرز، پیش از آغاز حرکت، کاغذهای شماره داری بین شرکت کنندگان توزیع می شود که در پایان پیاده روی و پس از جمع آوری فیش ها به قید قرعه به برندگان جوایز ارزنده ای شامل دوچرخه، سفر مشهد، دستگاه تردمیل و...اهدا می شود.

سردار علیرضا اکبرشاهی با اشاره به شعار روز سوم هفته بزرگداشت نیروی انتظامی " جامعه ایمانی، حفظ ارزشها، امنیت و آرامش" افزود: این برنامه با مشارکت شورای هماهنگی مواد مخدر استان البرز برگزار می شود.

پیاده روی صبحگاهی عمومی در کرج، از میدان جمهوری اسلامی شروع و در محل تالار شهیدان نژاد فلاح، محل برگزاری نمایشگاه نیروی انتظامی، خاتمه می یابد.

این پیاده روی روز جمعه پانزدهم مهرماه راس ساعت 8 صبح شروع می شود.