سرعت عمل پلیس آرامش بخش است/ فعالیت موثر نیروی انتظامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر پنجشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی استان لرستان ضمن تقدیر از فعالیتهای نیروی انتظامی در استان اظهار داشت: حکومت وظیفه دارد امنیت و نظام را در جامعه به وجود آورد.

وی با تاکید بر اینکه همه پیشرفت های مادی و معنوی جامعه در گرو نظم و امنیت است، عنوان کرد: این در حالیست که همه مشکلات هر جامعه ای نیز در ناامنی و بی نظمی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه نیروی انتظامی تنها نهادی است که وظیفه ذاتی و اصلی آن حفظ و برقراری امنیت است، افزود: نیروی انتظامی هم در ایجاد و هم در برقراری نظم و امنیت وظیفه دارد.

نیروی انتظامی در خط مقدم مقابله با هجمه های دشمن

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه برقراری نظم و امنیت در منابع دینی بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است، ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم نظم و امنیت را بزرگترین نعمت می داند.

وی همچنین با تشریح اهمیت فعالیت نیروی انتظامی، یادآور شد: امروز در شرایطی که دشمنان ما به دنبال بی نظمی و ناامنی در جامعه هستند رسالت نیروی انتظامی خطیرتر و سنگین تر است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بسیاری از توطئه های پیچیده و سازمان یافته دشمنان برای ناامن کردن جامعه است، تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان حافظ نظم و امنیت جامعه همواره در خط مقدم مقابله با دشمن قرار داشته است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به بیانات رهبری پیرامون وظیفه و رسالت نیروی انتظامی، گفت: به واقع نیروی انتظامی مجاهدان واقعی فی سبیل الله هستند.

یکی از عوامل موفقیت نیروی انتظامی خودسازی است

وی همچنین به ماموریت های چندگانه و متعدد نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: لازمه موفقیت نیروی انتظامی در ماموریت های خود چندین عامل مهم است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به گستره وسیع فعالیت نیروی انتظامی و پلیس، بیان داشت: یکی از عوامل موفقیت نیروی انتظامی در ماموریت های خود خودسازی ماموران پلیس است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: ماموران نیروی انتظامی باید با خودسازی، ایمان، تقوا، خداترسی، رعایت عدل و انصاف و معنویت در راستای انجام مسئولیت خطیر خود گام بردارند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مسئولیت نیروی انتظامی مسئولیت سنگینی است، ادامه داد: ماموران نیروی انتظامی هر لحظه در خطر هستند و این خطر از طریق خودسازی و توکل و توسل به خداوند و ائمه اطهار رفع می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی حاضر در جلسه گفت: اگر می خواهید همواره در ماموریت های خود موفق باشید استمداد از خداوند را هرگز فراموش نکنید و به معصومین توسل پیدا کنید.

ضرورت تجهیز نیروی انتظامی به علم و دانش روز

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تجهیز نیروی انتظامی به علم و دانش روز تاکید کرد و گفت: باید نیروی انتظامی سطح دانش و تخصص خود را بالا ببرد.

وی با اشاره به شیطنت ها و شیوه های پیچیده دشمنان در این زمینه، افزود: با توجه به اینکه دشمنان علیه کشورمان از بالاترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات استفاده می کنند نیروی انتظامی نیز باید دانش و تجربه خود بالا ببرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز کشف جرایم کار بسیار سختی شده است، ادامه داد: پلیسی که می خواهد از جامعه محافظت کند باید از علم و دانش بالایی برخوردار باشد.

نیروی انتظامی برای موفقیت باید اخلاق حسنه داشته باشد

حجت الاسلام میرعمادی لازمه دیگر موفقیت نیروی انتظامی را اخلاق، رافت و مهربانی ماموران پلیس دانست و گفت: نیروی انتظامی برای موفقیت در ماموریت ها باید اخلاق حسنه داشته باشد.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی باید در کنار اقتدار در عملکرد و ماموریت ها از اخلاق اسلامی نیز برخوردار باشد که سالم و امین بودن از جوانب اخلاق اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بصیرت، هوشیاری، دقت، تیزبینی و اقتدار را از دیگر شاخص ها و عوامل موفقیت پلیس و نیروی انتظامی برشمرد.

لازمه موفقیت نیروی انتظامی اعتماد و اطمینان به نفس است

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با تاکید بر اینکه لازمه موفقیت در انجام وظیفه نیروی انتظامی اعتماد و اطمینان به نفس است، گفت: پلیس باید در کنار شهامت و شجاعت از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: اگر فرماندهی در برخورد با جرایم و انجام وظایف محوله ذره ای تزلزل داشته باشد در کار خود هیچ گاه موفق نخواهد شد چرا که رمز موفقیت نیروی انتظامی در اعتماد به نفس است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به انتظار مردم از نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: مردم از پلیس انتظار دارند که با قوت، قدرت، سریع و به هنگام عمل کند.

سرعت عمل پلیس آرامش بخش مردم است

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه مردم انتظار دارند نیروی انتظامی با آمادگی کامل و مقتدرانه در صحنه باشد، گفت: در بسیاری از موارد وقتی مردم از پلیس درخواست کمک می کنند همین سرعت عمل پلیس مایه آرامش مردم می شود.

وی تصریح کرد: سرعت عمل نیروی انتظامی در صحنه های مختلف موجب امیدواری و دلگرمی آحاد مختلف مردم خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پایان سخنان خود از عملکرد نیروی انتظامی در این استان تقدیر و فعالیت های پلیس را در لرستان مطلوب ارزیابی کرد.