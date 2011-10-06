32 جایگاه سوخت در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسین پور در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های استان اظهار کرد: از این تعداد 20 جایگاه در مشهد و 12 جایگاه هم در شهرستان های استان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: هم اکنون در استان 160 جایگاه سی ان جی دو منظوره و یک منظوره وجود دارد که از این میزان 54 جایگاه در مشهد قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تناسبی میان تعداد خودروهای دو گانه سوز و جایگاه های سوخت وجود ندارد اظهار داشت: قرار بود تا سال 86 تعداد جایگاه های سوخت به 1800 جایگاه برسد اما متاسفانه هنوز به این رقم این نرسیده ایم.

وی در خصوص آمار مصرف سوخت با وضعیت 6 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان داشت: در بحث بنزین نسبت به نیمه اول سال گذشته 5 درصد، سوپر34، نفت سفید 20، نفت گاز 8، نفت کوره 30 و گاز مایع 18 درصد با کاهش مصرف مواجهه بوده ایم.

وی ادامه داد: این کاهش مصرف نشان از مدیریت و نظارت دقیق مردم در بحث حامل های انرژی دارد.

وی در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی بیان داشت: بر روی پروژه های عمرانی استان نظارت و پیگیری های لازم انجام شده و نواقص و مشکلات بررسی شده است به طوری که خراسان رضوی در بین 30 استان کشور رتبه سوم را در خصوص پیشرفت فیزیکی به خود اختصاص داده است.

وی اشاره ای هم به میزان اعتبارات عمرانی داشت و افزود: در سال گذشته کل اعتبارت عمرانی کشور 368 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال جاری با رشد 38 درصدی به 508 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: از این میزان اعتبار در سال گذشته، 31 هزار میلیارد تومان به خراسان رضوی اختصاص یافت که در سال 90 این میزان با 13 درصد رشد به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: سال 90 نسبت بودجه عمرانی با میزان کل اعتبارات سال گذشته از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.

حسین پور در خصوص بودجه و اعتبارات عمرانی تاکید کرد: از کل اعتبارات عمرانی کشور که توسط دستگاه های مرکزی و وزارتخانه ها اختصاص پیدا می کند 15 درصد استانی و 85 درصد ملی است که هر چه اعتبارات استانی نسبت به کشوری بیش تر باشد قدرت برنامه ریزی دقیق تر بوده و اهداف توسعه استان بیش تر فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به بحث مسکن مهر افزود: دولت نهم و دهم با هدف خانه در شدن افراد فاقد مسکن در حال انجام این طرح است که در این میان سهمیه استان خراسان رضوی 157 هزار واحد در نظرگرفته شده و تا این تاریخ 103 هزار واحد در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه پروژه حرم تا حرم از حرم حضرت معصومه تا حرم امام رضا به طول هزار کیلومتر ادامه خواهد یافت اظهار داشت: این پروژه نسبت به سال گذشته 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در خصوص هفته کاهش اثرات و بلایای طبیعی عنوان کرد:هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی 18 الی 24 مهر ماه آغاز می شود و رویکرد ما در این هفته اجرای مانور در بین دستگاه ها به صورت جدی و مراسم کلنگ زنی ساختمان مدیریت بحران شمال شرق کشور است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه 52 درصد استان در معرض خشکسالی شدید قرار دارد تصریح کرد: 48 درصد در شرایط شدید، 7 درصد ضعیف و متوسط و 93 درصد مساحت استان با خشکسالی شدید وبسیار شدید روبرو است.