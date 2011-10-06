200 مقاله در همایش مهندسان برق ایران ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی عنایتی ظهر پنجشنبه در دومین روز ششمین همایش ملی مهندسان برق ایران، هدف از برگزاری این همایش را افزایش دانش فنی مهندسان برق و آشنایی آنان با تازه ترین دستاوردهای صنعت برق ساختمان اعلام کرد.

وی افزود: حدود هزار نفر از جمله اساتید دانشگاهها، مهندسان برق، شخصیت های کشوری و استانی در این همایش حضور دارند.

عنایتی با اشاره به اینکه بیش از 200 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد، افزود: از این تعداد 180 مقاله برای داوری به کمیته داوران فرستاده شد.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی داوران 40 عنوان مقاله به صورت مجموعه مقالات در قالب یک کتاب منتشر شده و 25 مقاله منتخب از کتاب مورد نظر نیز در همایش ارائه خواهد می شود.

عنایتی تصریح کرد: پنج همایش قبلی به صورت استانی در مازندران برگزار شده بود ولی ششمین همایش که به صورت ملی است شاهد افزایش 41 درصدی مقالات دریافتی است.

وی با بیان اینکه مقالات از 25 استان دریافت شده است، افزود: 5.3 درصد مقالات از استان مازندران و مابقی از استان های دیگر به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

دبیر ششمین همایش ملی مهندسان برق کشور افزود: ارائه پنج سخنرانی فنی از نقاط قوت این همایش محسوب می شود که توسط اساتید حوزه انرژی های نو، مدیریت انرژی و حفاظت الکتریکی صورت می گیرد.

عنایتی به برپایی میزگرد بازرسی برق ساختمان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: نظام مهندسی قصد دارد علاوه بر نظارت ها و بازرسی هایی که از ساختمان ها انجام می شود، بازرسی برق را در دستور کار خود قرار دهد.

به گفته وی، این طرح نو در راستای بازرسی از احداث پست های برق، نصب کنتور و ... انجام خواهد گرفت.

عنایتیف برپایی این همایش را حاصل تعامل بسیار خوب دو سازمان مردم نهاد نظام مهندسی ساختمان و انجمن مهندسان برق و الکترونیک مازندران و مجموعه صنعت برق استان اعلام کرد و آن را در توسعه و پیشرفت صنعت ساختمان تاثیر گذار دانست.