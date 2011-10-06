شناسایی عوامل طولانی شدن پرونده های قضایی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق شجاعی با اشاره به وجود اطاله دادرسی در سطح دستگاه قضایی گفت: بخشی از این امر طبیعت کار قضایی است اما شناسایی سایر عوامل اطاله زا از وظایف و برنامه هایی است که در حال اقدام و پیگیری است.

شجاعی بیان داشت: استفاده از جدیدترین فناوریهای ها و نرم افزارها در حوزه های مختلف دستگاه قضایی از جمله پرداخت هزینه های دادرسی، سپردن وثیقه و ابلاغ های الکترونیکی زمینه ساز تسریع در امور و ارائه خدمت بهتر به مردم شده است.

وی انجام مکاتبات الکترونیکی سریع بین شعب را از دیگر برنامه های اجرایی اعلام کرد و اظهار داشت: انجام الکترونیکی مکاتبات بین شعب علاوه بر صرفه جوئی در هزینه ها از سرعت بسیار بالایی برخوردار است و به تبع در زمان نیز صرفه جویی می شود.

این مسئول قضایی کرمان شناسایی دلایل آسیبهای اجتماعی در برخی از مقاطع زمانی و افزایش میزان ورودی پرونده ها در یک موضوع خاص را از دیگر برنامه های معاونت برنامه ریزی کرمان برشمرد و بیان داشت: در مواردی که بنا به دلایل مختلف آمار ورودی پرونده ها در یک منطقه افزایش پیدا می کند با استفاده از نظر افراد صاحب نظر و کارشناسان مسائل اجتماعی نسبت به کم کردن ورودی آن پرونده ها اقدام می شود.

وی حل مشکل 100ساله بایگانی های فشرده و سنتی پرونده های راکد دادگستری ها و تبدیل این اسناد فرسوده و در معرض تضییع را به اسناد الکترونیکی از جمله برنامه های در دست اقدام ذکر کرد و گفت: با تبدیل اوراق اصلی پرونده های مهم به آرشیو الکترونیکی بایگانی های راکد علاوه بر دستیابی به فضا فیزیکی بیشتر، دسترسی به اطلاعات پرونده های راکد نیز در زمان کوتاهتری میسر می شود.

شجاعی استفاده ازسیستم مدیریت پرونده "CMS" را بهترین اقدام در جهت کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد و اظهار داشت: استفاده از این سیستم علاوه بر تسریع در امور و دستیابی سریع به اطلاعات قابلیت رصد دقیق آمار و آسیب شناسی موضوعات را به مسئولین ارائه می دهد.