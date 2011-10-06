دانش آموزان خراسان رضوی در المپیاد فناوری نانو مقام اول را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی فخریان اظهار داشت: دومین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در دو مرحله با حضور بیش از 4200 نفر از دانش آموزان سراسر کشور برگزار شد.

وی تصریح کرد: پیرو اعلام ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو مبنی بر اختصاص حمایت های تشویقی به استان های برتر در المپیاد نانو، استان هایی که مقام اول تا هفتم را کسب کنند مبلغ 200 میلیون ریال از سوی استانداری یا آموزش و پرورش استان و مبلغ 600 میلیون ریال اعتبار برای تجهیز آزمایشگاه دانش آموزی فناوری نانو به آنها پرداخت می شود.

محمدتقی فخریان به معرفی دانش آموزان شرکت کننده در این المپیاد پرداخت و گفت: استان پس از اعزام این دانش آموزان برای شرکت در این المپیاد مقام اول را کسب کرد و دانش آموز مسعود عبدلی از سبزوار رتبه یک استانی و یک کشوری را با توجه به تلاشهای زیاد کسب کرد که موجب افتخار خانواده بزرگ آموزش و پرورش شده است.

وی افزود: دانش آموزان بهرام محمدزاده از مشهد رتبه 2 استانی و رتبه 5 کشوری، محمد حاتمی خوشمردان از مشهد رتبه 3 استان و رتبه 8 کشوری، فاطمه نجارنیا از مشهد رتبه 4 استانی و 10 کشوری، دانش آموز محمدرضا بسکابادی از مشهد رتبه 5 استانی و 4 کشوری و محمد همایونفر از مشهد رتبه 6 استانی و رتبه 8 کشوری را کسب کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: ما باید در آموزش و پرورش نگاه ویژه ای به استعدادهای دانش آموزان داشته باشیم چون این عزیزان گنجینه های علمی و سرمایه های کشور هستند و ما می توانیم با سرمایه گذاری روی این استعدادها، آینده ای درخشان برای کشور جمهوری اسلامی داشته باشیم.