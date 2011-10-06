سپر انسانی قذافی در برابر انقلابیون سرت/سلاحهای سنگین جمع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "عبدالسلام منصور" از فرماندهان نظامی انقلابیون لیبی گفت: تک تیراندازانی که بر فراز ساختمانهای سرت هستند از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

وی افزود: انقلابیون دیروز توانستند پانزده نفر از مزدوران چاد و نیجری را در منطقه "بوهادی" در داخل مزرعه ای دستگیر کنند و مقادیر زیادی سلاح و پول از آنها بدست آورند.

منصور تصریح کرد: ساکنان شهر سرت از سوی گردانهای قذافی که در داخل این شهر گرفتار شده اند تهدید می شوند و گردانهای مذکور مانع خروج ساکنان و نیز مانع کمک رسانی از جانب سازمان صلیب سرخ جهانی می شوند این درحالی است که انقلابیون مواد غذایی و کمکهای دارویی برای کمک به مردم سرت آماده شده است.

خبر دیگر از لیبی اینکه "عبدالحکیم بلحاج" رئیس شورای نظامی طرابلس ضمن تکذیب ترور خود، ستون پنجم را متهم به فتنه افکنی و شکاف میان انقلابیون کرد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در طرابلس اعلام کرد که تاکنون اجساد 900 نفر در طرابلس کشف شده است که 700 تای آنها در منطقه تاجورا در شرق پایتخت و دویست جسد دیگر در قرقارش کشف شده است.منبع مذکور فاش کرد که همه این افراد به صورت دست بسته کشته شده اند.

خبر دیگر اینکه "احمد البانی" سخنگوی وزارت دفاع شورای انتقالی گفت: دستور داده ایم تا سلاحهای سنگین از طرابلس و دیگر شهرهای آزاد شده لیبی جمع آوری شود.