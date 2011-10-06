به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی در مراسم رونمایی دانش‌نامه قرآن و حدیث با اشاره به نیاز عموم مردم به معارف دینی گفت: آشنا کردن مردم به اندیشه‌های دینی باید از طریق اغنا صورت گیرد که تبلیغ پلکانی در این‌باره ضروری است، چرا که این شیوه رسول خدا (ص) بود.

وی تصریح کرد: در تبلیغ دینی لحاظ سن و سال و سطح عقل و قدرت درک از مولفه‌هایی هستند که باید به آنها توجه شود زیرا هر چیزی را نمی‌توان به هر کسی گفت حتی اگر وی دارای سن بالا باشد.

لاریجانی افزود: در تبلیغ آموزه‌های دینی لحاظ شرایط روانشناسی نیز مهم است زیرا شاید فردی با وجود دارا بودن سطح درک بالا از نظر شرایط زمانی و مکانی برای طرح مباحث آمادگی نداشته نباشد.

رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اصحاب منبر امروز تبیین ابعاد سیاسی کشور در عرصه داخلی و خارجی را نیز برعهده دارند. اما مسئولیت اصلی آنها توجیه‌گری و هدایت مردم در حوزه‌های دینی و اجتماعی است. از این‌رو دانش‌نامه قرآن و حدیث یک راه و دریچه‌ای برای کمک به اهل منبر است.

وی ادامه داد: در دنیای کنونی موج توجه به سنت و نصوص اسلامی به صورت جدی افزایش یافته است که در فقه شیعی معارف حدیثی و روایی غنی است بنابراین این خود امتیازی برای کشف حقایق علوم قرآنی به شمار می‌رود.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: دانش دینی هر اندازه غنی‌تر باشد، بیشتر مانع از تخریب اندیشه‌ها و تفکر مسلمانان بر اثر نحله‌های سلفی وهابی می‌شود.

وی افزود: وظیفه حوزه علمیه شکل دادن به تعاملات فکری با جهان اسلام مبتنی با قرآن و سنت است که مورد پذیرش همه نحله‌های اسلامی قرار دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز هر نحله‌ای که دست پرتری از معارف اسلامی در اختیارش باشد در سطح برتری می‌تواند تفکرات خود را به جهان ارائه کند. از این‌رو دانش‌نامه قرآن و حدیث بسیار به کسانی که در تعاملات بین‌المللی نقش‌آفرین هستند، کمک می‌کند.

وی همچنین با تشکر از نشر این دانش‌نامه از سوی موسسه دارالحدیث قم اظهار کرد: نخبگان و متخصصان در زمینه دانش اسلامی تلاش می‌کنند که قرآن پایه اصلی تأملات آنها باشد، از این‌رو برای کشف حقایق قرآنی به روایات و احادیث رجوع می‌کنند.

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: برخی نحله‌ها معتقدند که در کشف حقایق از متون باید حتماً مراد مولف احصا شود و برخی دیگر نیز می‌گویند خود نثر باید مبنا قرار گیرد.

وی افزود:‌ در حوزه دین که قرآن کلام الهی است، کاوش‌های قرآنی باید مراد مولف را تامین کنند. در این راه برخی ملاحظات نیز وجود دارد مثلا نباید تفسیر‌های متناقضی از یک نثر صورت گیرد یا به تحلیل‌های زبانی الفاظ دقت شود ضمن آنکه در نظر گرفتن شرایط تاریخی وقوع حوادث برای کشف حقایق نیز ضروری است.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: تفکرات غربی به نگاه پلورالیستیکی (تکثرگرایانه) در کشف حقیقت از منابع معتقدند در حالی که مسلمانان چنین اعتقادی ندارند چرا که قرآن سند قطعی و الهی برای آنان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد:‌ یکی از راه‌های کشف حقایق از متون قرآنی استناد به سنت، روایات و احادیث است که در کنار این منابع غنی، روشمندی علما و حجیت عقلانی در دستیابی به این هدف بسیار راهگشا است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عقلانیت را یکی از وجوه فطرت دانست و تاکید کرد:‌ در برخی روایات وجهه عقلانی بسط دارد. بر همین اساس امام علی (ع) می‌فرماید: عقل پیشوای اندیشه‌ها، اندیشه‌ها پیشوای دل‌ها، دل‌ها پیشوای حواس و حواس پیشوای اندام‌هاست.

وی ادامه داد: بهترین ابزار برای کشف حقایق از متون قرآنی استفاده از احادیث و سنت است چرا که در آن مقام معصومیت وجود دارد که البته برای استفاده از آنها نیز باید روش‌های خاصی را لحاظ کرد.