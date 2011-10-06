مولانا از حیث عرفان اصیل اسلامی در جهان همتا ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خوی، فروزنده اربابی نماینده بنیاد مولانا در ایران، یکی دیگر از سخنرانان همایش مولانا در آینه شمس بود که در سخنانی با قرائت این شعر که «شمس تبریز تو را عشق شناسد نه خرد»، گفت: مولانا این شعر را درباره حضرت شمس سروده و ما امروز باید با عشق شمس و مولانا را بشناسیم و استادان و پژوهشگران هم باید هم با عشق و هم با خرد آنها را بشناسند. کارهای زیادی درباره شمس و مولانا انجام شده و باید کارهایی درخور جایگاه شمس و مولانا انجام دهیم.

این مولوی‌پژوه افزود: کاخ رفیع عرفان و ادبیات ایران بر چهار ستون استوار است. فردوسی طوس که جهان او را به خوبی می‌شناسد و اگر قرار باشد در غرب نظیری برای فردوسی داشته باشیم، شاید هومر بتواند جای خالی او را پر کند. ادیب دیگر سعدی شیرازی است و گرچه غرب همتای او را ندارد، ولی آناتول فرانس تا حدودی خلاء او را پر کرده است. ادیب دیگر حافظ رمزآلود است که برای او هم نمی‌توان همانندی تصور کرد؛ ولیکن گوته که مرید حافظ هم هست به نوعی غرب را با حافظ آشنا کرده است. ستون چهارم عرفان اصیل اسلامی، مولانا جلال الدین محمد بلخی است که هنوز هم در جهان برای او همتایی شناخته نشده و جایگزینی ندارد.

اربابی افزود: ما افتخار می‌کنیم که شمس تبریزی و حسام الدین چلبی از آذربایجان بوده اند. البته اینها چهره‌های جهانی نیز هستند و ایران به داشتن چنین مفاخری به خود می‌بالد.

نماینده بنیاد مولانا در ایران در پایان اشاره کرد: اگر امروز تفاهمنامه خواهرخواندگی 3 شهر خوی، نیشابور و قونیه امضا شود، ما هم در بنیاد این تفاهمنامه را به جدیت پیگیری می‌کنیم تا در اسرع وقت، این خواهرخواندگی ثبت شود و برنامه‌های فرهنگی در همین راستا انجام گیرد.