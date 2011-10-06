سند تحول نظام اداری کشور تهیه و تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده صبح پنجشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری استان کردستان افزود: ایجاد پورتالهای اداری و خدمات تراکنشی و اینترنتی، راه اندازی پیشخوان های شهری و روستایی، افزایش استفاده از طرح دورکاری، تغییر در ساختار و بدنه ادارات، افزایش فرآیند های خدمت رسانی به مردم، ساماندهی نیروهای انسانی و رضایتمندی مردم از نظام اداری از اهداف این سند ملی است.

وی اظهار داشت: با ارتقا سطح فعالیت ها در ادارات و خدمت رسانی مناسب به ارباب رجوع می توان میزان رضایتمندی مردم را از نظام اداری کشور بالا برد و اعتماد مردم نسبت به سیستم های اداری بیش از گذشته شود که این روند دستاوردهای بسیار خوبی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه داد: جهت گیری و سیاست گذاری دولت در برنامه پنجم توسعه ایجاد فضایی متوازن در بین استان های برخوردار، نیمه برخوردار و کم برخوردار است که تاکنون تاحدی در این زمینه موفق بوده است و برنامه های این بخش همچنان ادامه دارد.

فروزنده به طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: مخالفان این طرح در ابتدا اعتقاد داشتند با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها حجم تورم به 40 تا 70 درصد می رسد اما پس از به اجرا درآمدن طرح نه تنها تورمی به وجود نیامد بلکه توازنی نسبی نیز در میان اقشار مختلف مردم در سراسر کشور ایجاد شد.

وی یادآور شد: دولت نهم و دهم تمام توان و ظرفیت خود را براین داشته تا بتواند با استفاده از طرح هدفمندسازی یارانه ها توازن و توسعه اقتصادی یکسانی را در کشور فراهم کند که بسیار نیز موفق بوده است و البته بخش های جدیدی از طرح تحول اقتصادی نیز در سال جاری و سال آینده اجرایی خواهد شد.

چهارمین جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و روسای ادارات و سازمان های دولتی استان در محل استانداری کردستان برگزار شد.