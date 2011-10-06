برادر شهیدان قربان پور یک واحد مسکونی به شهرداری بابل اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا قربان پور گنجی که خود از خانواده های معظم شهدا و برادر شهیدان سید صمد و سید یحیی قربان پور گنجی بوده، یک واحد مسکونی را با هدف کمک به توسعه امکانات و تجهیزات آتش نشانی جهت ارائه خدمات بهتر به همشهریان بابلی به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل اهدا کرد.

فرهاد عسکری، شهردار بابل ظهر پنجشنبه در جمع خیران بابلی گفت: بذل و بخشش و انفاق مال برای پیشرفت و رفع موانع و ایجاد توسعه شهر و دیار نشان از حس نوع دوستی و احساس مسئولیت خیران بوده، سابقه ای طولانی در کشور اسلامی ما داشته و باورهای مذهبی و تاریخ گذشته سرشار از این الگوها و سرمشق ها است.



شهردار بابل، خیران بزرگ همت که آشنا با کاستی ها و دردهای جامعه هستند را برخاسته از متن جامعه دانست و گفت: معمولا خیران توجه ویژه خود را معطوف به اموری همچون مدرسه سازی کرده اند.

عسکری با قدردانی از این عمل خیرخواهانه سید رضا قربان پور گنجی و اعتماد این خیر بزرگوار به شورای اسلامی شهر و شهرداری بابل، اظهار امیدواری کرد: با توکل به خداوند متعال و با درایت ومدیرت درست این واحد اهدایی به بهترین شیوه در راه توسعه تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بابل بکار گرفته شود و موجبات ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان عزیز بابلی را فراهم آورد.



بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.

