185 مقاله به دبیرخانه همایش بادام چهار محال و بختیاری رسید

سید اصغر موسوی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: از آثار ارسالی حدود 50 مقاله به صورت سخنرانی در روز همایش و 135 اثر به صورت پوستر ارائه می شود.

وی بررسی تنش های زیستی از جمله آفات و بیماری های غیرزیستی نظیر خشکی، شوری و سرما، اقتصاد تولید، فرآوری و توزیع، بازاریابی، زیرساخت های تولید و اشتغال پایدار، صادرات و ارزش های غذایی و دارویی را از مهم ترین محورهای همایش بادام بیان و تأکید کرد: بادام محصول استراتژیک کشور بوده و محصولی است که از ایران به دیگر کشورها صادر و کشت شده و بایستی در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

موسوی صادرات خام و غیر فرآوری شده بادام را عمده مشکل صادرات این محصول دانست و افزود: متاسفانه در کشور این محصول به صورت خام عرضه و صادر می شود.

دبیر دومین همایش ملی بادام چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برای تهیه حدود 270 محصول بهداشتی از روغن بادام استفاده می شود.

وی یاد آور شد: در هر 100 گرم بادام حدود 50 گرم روغن و قریب به 16 عنصر غذایی و پروتیئن های مورد نیاز بدن وجود دارد.

موسوی تصریح کرد: ماندگاری بیشتر بادام نسبت به دیگر محصولات از دیگر مزایای کشت، پرورش و تولید این محصول است.