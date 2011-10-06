سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:‌ مصاف فردا با دبیری تبریز، حساسیتی بیشتر از بازی‌های خانگی ما مقابل پرسپولیس، میثاق و گسترش فولاد تبریز ندارد و همانند این سه تیم، با تلاش و همت بازیکنان خود، دبیری تبریز را هم در قم شکست خواهیم داد.



وی با تاکید بر اینکه بازیکنان صبا با ارائه بهترین بازی‌ خود از دیدار با دبیری تبریز با دست پر خارج خواهند شد، بیان داشت: قطعا حضور تماشاگران در این دیدار خانگی به بازیکنان صبای قم کمک خواهد کرد تا با روحیه بهتری برای کسب پیروزی تلاش کنند.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی صبای قم در آستانه دیدار حساس با تیم دبیری تبریز در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، اظهار داشت: در این بازی محروم یا مصدوم نداریم و شرایط تیم نیز بسیار خوب است.



وی افزود: بازیکنان تیم فوتسال صبای قم در سلامتی و آمادگی صد در صد قرار دارند و با توجه به تمرینات شاداب و منظمی که در طول هفته برگزار کرده اند، انتظار ما این است که صبای قم بتواند در دیدار با دبیری تبریز به سه امتیاز مسابقه دست یابد.



وی تصریح کرد: کسب چهارمین پیروزی در بازی‌های خانگی، هدف اصلی بازیکنان و کادر فنی صبای قم از دیدار حساس با تیم دبیری تبریز است که امیدوارم با توجه به اهمیت آن در بهبود روحیه بازیکنان ما، بتوانیم این مهم را در دیدار روز جمعه محقق کنیم.



مسابقه تیم‌های فوتسال صبای و دبیری تبریز از ساعت 16 روز جمعه پانزدهم مهرماه به میزبانی تیم فوتسال صبای قم در حالی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود که دبیری تبریز در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر جای دارد ولی تیم صبای قم با کسب 15 امتیاز بعد از تیم 18 امتیازی صنایع گیتی پسند اصفهان و تیم 16 امتیازی فولاد ماهان سپاهان اصفهان رده سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر را در اختیار گرفته است.



تیم فوتسال صبای قم در حالی در چهارمین بازی خانگی خود در مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور مقابل تیم فوتسال دبیری تبریز صف آرایی می کند که در سه بازی خانگی قبل خود صاحب 9 امتیاز شده است.



شاگردان سیدمهدی غیاثی در دیدارهای خانگی خود در سالن حیدریان قم به ترتیب پرسپولیس تهران را با نتیجه شش بر دو، میثاق تهران را با حساب هفت بر دو و گسترش فولاد تبریز را نیز با نتیجه سه بر یک شکست داده است و در مجموع از شش بازی قبل خود پنج پیروزی و یک تساوی در کارنامه دارد.

