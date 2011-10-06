جاده های اردبیل امسال 104 کشته داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سردار روستایی ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: صادفات جاده ای استان اظهار کرد: در 6 ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصادفات جاده ای کاهش چشمگیری داشته است.

وی اعلام کرد: در این مدت 104 نفر در جاده ها جان خود را از دست داده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل50 نفر کاهش دارد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل بیشتر کشته کنندگان را راکبان موتوسیکلت عنوان کرد و نداشتن کلاه ایمنی و عدم رعایت علائم رانندگی و سرعت غیر مجاز از سوی این قشر را عامل اصلی وقوع تصادف دانست.

به گفته روستایی عامل وقوع 30 درصد از تصادفات در ایران ناشی از نامناسب بودن جاده ها و مشکل و نقص فنی خودرو ها است.

وی با بیان اینکه 70 درصد از تصادفات نیز عامل انسانی دارد خواستار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم شد.

ورود روزمره 35 دستگاه به چرخه ترافیکی اردبیل



روستایی از افزایش 35 دستگاه خودرو به چرخه ترافیکی شهر اردبیل در هر روز خبر داد و عنوان کرد: امسال 20 تا 25 درصد میزان صدور گواهینامه افزایش یافته است در حالیکه تعداد ماموران پلیس و تراکم خیابانها افزایش نمی یابد.

فرمانده انتظامی با بیان اینکه برنامه های مختلفی به مناسبت هفته ناجا برگزار می شود: مانور شهری موتورسواران قانونمند، نواخته شدن زنگ انضباط اجتماعی، تجلیل از فرهنگ یاران نمونه و برگزاری مراسم صبحگاه مشترک از جمله برنامه هایی بزرگداشت این هفته عنوان کرد.