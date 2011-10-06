اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره مسابقات 4 جانبه والیبال بانوان در شهر جدید هشتگرد با حضور تیمهای چهار باغ، پل کردان، هشتگرد و شهر جدید هشتگرد در سالن ورزشی پوریای ولی شهر جدید برگزار شد.

در این مسابقات، تیمهای شهر جدید هشتگرد، هشتگرد، پل کردان و چهار باغ به مقامهای اول تا چهارم نایل شدند.

کسب 11 نشان توسط کونگ فوکاران شهر جدید