اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره مسابقات 4 جانبه والیبال بانوان در شهر جدید هشتگرد با حضور تیمهای چهار باغ، پل کردان، هشتگرد و شهر جدید هشتگرد در سالن ورزشی پوریای ولی شهر جدید برگزار شد.
در این مسابقات، تیمهای شهر جدید هشتگرد، هشتگرد، پل کردان و چهار باغ به مقامهای اول تا چهارم نایل شدند.
کسب 11 نشان توسط کونگ فوکاران شهر جدید
کونگ فوکاران شهر جدید در مسابقات انتخابی استان البرز 11 نشان کسب کرده اند.
مسابقات انتخابی استان البرز در رشته کونگ فو به میزبانی کمالشهر برگزار شد که تیمهای حاضر در آن به رقابت پرداختند.
نوجوانان و جوانان شهر جدید هشتگرد در این دوره از مسابقات با کسب پنج طلا ، چهار نقره و دو برنز خوش درخشیدند.
اسامی مدال آوران به شرح زیر است: 1- مهدی آقایی فر طلا، 2- پوریا امیر سرداری طلا، 3 - پیمان ارمنده یی طلا، 4-محمد رضا غفاری طلا و 5- محمد سلطانیان طلا
6- علی مقدم نقره، 7- محمد رضا ملکی نقره، 8- علی مرادی نقره، 9- مهران اسکندری نقره، 10- مهدی انوشه برنز و 11- علی محرابی برنز
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