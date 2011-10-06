جشنواره ملی شهداد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی از برگزاری دو جشنواره ملی در بخش های شهداد و راین خبر داد و گفت: معرفی میراث گذشتگان و صنایع دستی استان کرمان از اهداف اصلی برگزاری این دو جشنواره است.

سعیدی ادامه داد: در جوامع امروزی گردشگری به یک صنعت پویا و اقتصادی تبدیل شده است که باید از تمام پتانسیل های گردشگری کرمان در راستای این امر بهره ببریم.

وی گفت: از جمله پتانسیل های شهداد می توان به کلوت ها و قلعه شفیع آباد اشاره کرد.

سعیدی شهر تاریخی راین را از نقاط عمده گردشگری کرمان دانست و افزود: این شهر با دارا بودن بناها، درختان و طبیعت زیبا هر ساله گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند.

وی محل برگزاری دومین جشنواره ملی گردشگری را ارگ باستانی راین ذکر کرد و گفت: در سالهای اخیر این مکان مورد توجه گردشگران ملی و جهانی قرار گرفته است.

سعیدی با بیان این مطلب که اعتبار لازم برای برگزاری این دو جشنواره در نیمه دوم سال جاری تخصیص یافته است اظهار داشت: تمهیدات و نشستهای لازم برای برگزاری این دو جشنواره بزرگ ملی که با هدف معرفی آثار و بناهای تاریخی استان کرمان برگزار می شود صورت گرفته است.