تاکنون ۵۰ جلد از مجموعه دانشنامه قرآن و حدیث منتشر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم طباطبائی ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از موسوعه معارف و الکتاب و السنه و دانشنامه قرآن و حدیث که در موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث برگزار شد گفت: در حال حاضر حرف الف و ب این موسوعه آماده رونمایی است که در ۱۰ جلد عربی و ۱۶ جلد عربی و فارسی است.



وی ادامه داد: تدیون این مجموعه از سال ۱۳۷۱ با همت و پیگیر یهای آیت الله ری شهری آغاز شد و سعی و تلاش شده که مجموعه معارف کتاب و سنت با توجه به نیازهای روز و مخاطبین به عالم اسلام عرضه شود.



رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث با اشاره به زحمات پژوهشگران موسسه دارالحدیث طی ۱۹ سال گذشته بیان کرد: جامعیت در جمع آوری متون قرآن و حدیث، چینش الفبایی عناوین و گنجاندن جمع بندی و تحلیل نویسنده از مجموعه آیات و روایات از جمله ویژگی‌های دانشنامه قرآن و حدیث است.



وی ادامه داد: علاوه بر این سعی شده تا روایاتی که مشکل هستند و معنای دیریاب و دارای اختلاف و یا تعارض باشند واژه، مضمون، محتوا و اختلاف بین روایات به خوبی تبیین و بدان پرداخته شود و مستندات سازی دقیق و کامل نسبت به تمامی روایات شیعه و سنی مدنظر بوده است.



رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث ادامه داد: در مجموع تاکنون ۵۰ جلد از دانشنامه قرآن و حدیث منتشر شده و تلاش برای چاپ ۵۰ جلد بعدی مراحل ابتدایی را پشت سرگذاشته و در مراحل پایانی قرار دارد.