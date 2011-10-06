حضور مقتدرانه نیروی انتظامی عامل ایجاد امنیت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر پنج شنبه در جریان دیدار با فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان کردستان اظهار داشت: حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی و مرزبانی خاری است در چشم دشمنان انقلاب اسلامی که نتوانند کوچکترین خللی را در راستای اقتدار نظام اسلامی ایجاد کنند.

وی از کردستان به عنوان امن ترین استان در سطح کشور نام برد و افزود: از نیروهای انتظامی خواستاریم با رعایت حقوق شهروندی و عدالت از هیچ خدمتی نسبت به مردم انقلابی این خطه از کشورمان دریغ نورزند و با رعایت این موازین در راستای خدمت بهتر به مردم کردستان تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: اقتدار نیروی انتظامی باید به گونه ای باشد که مجرمان جرات انجام عمل جرم را نداشته باشند و در ذهن مردم بانیان آرامش و امنیت باشند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه نیروهای انتظامی با تبعیت از فرامین ولی امر مسلمین در حفظ امنیت و آسایش مردم کوشا هستند، گفت: قانون، مدیریت و رهبری نقش اساسی در ایجاد امنیت دارد و همواره باید در راستای انجام فعالیت های کاری به این سه اصل مهم توجه شود.

وی با بیان این مطلب که امنیت برای همه مردم است، افزود: اگر قوانین اسلامی و دینی رعایت شود یک امنیت همه جانبه و پایدار ایجاد خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اطاعت از امر ولایت فقیه را عامل پیشرفت دانست و گفت: امنیت در تمام جوامع عامل اصلی پیشرفت در جهت علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و آرامش خانواده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی امنیت در استان کردستان را به دلیل حساسیت منطقه و حضور فتنه گران و سود جویان مهم دانست و گفت: نیاز است برای حفظ این امنیت و کوتاه کردن دست متجاوزان از سرزمین اسلامی با تلاش شبانه روزی و از جان گذشتگی به کار خود ادامه داده و تمامی توطئه های دشمن را خنثی کرد.

وی با اشاره به اینکه امنیت به نفع همه از جمله آرامش و تحکیم خانواده است، افزود: برای امنیت پایدار باید مسئولان، مردم و نیروی انتظامی سهم خود به به بهترین شکل ممکن عملیاتی کنند.

نماینده ولی فقیه با بیان این که اسلام دین عدالت است، گفت: باید امنیت برای تمام قوم، نژاد و دینی که در کشور اسلامی زندگی می کنند برابر و منصفانه باشد تا رضایت الهی را در پی داشته باشد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در پایان بیان کرد: پیروی از دستورات الهی عامل اصلی ایجاد امنیت است و این رمز موفقیت اسلام و بیداری اسلامی در جهان است.