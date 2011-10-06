خوش بینانه دو میلیون معتاد داریم/ بی تفاوتی نسبت به معضل اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر در بروجرد اظهار داشت: رفع معضل اعتیاد در جامعه یک دغدغه ملی است زیرا امروز تلفات این پدیده از تلفات یک جنگ بیشتر شده است.

وی افزود: طی یک آمار خوش بینانه بیش از 2 میلیون معتاد در کشور وجود دارد که تبعات منفی این تعداد معتاد برای جامعه بیشتر از جنگ است و حتی قابل مقایسه نیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پدیده اعتیاد یک ناهنجاری بسیار خطرناک و ضد معیارهای انقلاب اسلامی است و به نوعی می توان گفت که ترویج اعتیاد در جامعه یک جنگ سازمان یافته است.

بروجردی ادامه داد: در کنار مرزهای شرقی کشورمان در همسایگی افغانستان از زمانی که نیروهای ناتو مستقر شده اند و انگلیس مسئولیت مواد مخدر را به عهده گرفت میزان تولید 40 برابر میزان تولید در دوران طالبان است.

وی بیان داشت: امروز معضل اعتیاد یک چهره دیگر از جنگ تحمیلی علیه کشورمان است به طوریکه در عرصه اعتیاد و مواد مخدر ضربات مهلکی به پیکر جامعه به خصوص جوانان وارد شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این در حالیست که در دوران جنگ تحمیلی برای مقابله با دشمن امکانات ملی بسیج شد اما امروز نوعی بی تفاوتی نسبت به این مسئله در جامعه حاکم است.

بروجردی افزود: اخیرا رئیس جمهور 60 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت 5 اردوگاه بزرگ به منظور اسکان معتادین اختصاص داده است که به علت ازدیاد معتادین به طور قطع پاسخگو نیست.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت اعتیاد و مواد مخدر در لرستان و بروجرد، بیان داشت: با توجه به شاخصه فرهنگی شهرستان بروجرد در استان لرستان و کشور باید یک پاکسازی کامل صورت گیرد.