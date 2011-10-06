شهرداریهای مازندران بدون تایید مهندسان برق پایان کار صادر نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مرادی ظهر پنجشنبه در حاشیه دومین روز ششمین همایش مهندسان برق ایران، جدی نگرفتن وضعیت تاسیسات الکتریکی در ساختمانها را از مهمترین چالشهای مهندسان برق کشور اعلام کرد و افزود: به لحاظ رعایت مسائل ایمنی و به لحاظ مسائل اقتصادی و صرفه جویی در مصرف انرژی باید نگاهها به تاسیسات الکتریکی در ساختمان ها تغییر یابد.

وی افزود: از مراجع صدور پروانه و پایان کار به وی‍ژه شهرداریها در خواست می شود که بدون در نظر گرفتن الزامات فنی و قانونی بخش برق ساختمان نسبت به صدور پایان کار اقدام نکنند.

مرادی به انعقاد تفاهم نامه میان وزارت مسکن، وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اشاره کرد و گفت: عدم ارائه انشعاب از سوی شرکت های توزیع برق بدون تاییدیه نظام مهندسی محوریان تفاهم نامه بوده که با اجرایی شدن آن شاهد بهبود در سطح ساخت و ساز های در بخش الکتریکی خواهیم بود.

به گفته وی، در این تفاهم نامه به وضعیت و نحوه مسئولیت بازرسی تاسیسات الکتریکی ساختمان ها توجه شده است.

رئیس گروه تخصصی برق نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اینکه اعضای هفت نفره هیئت رئیسه گروه توسط مهندسان برق استان انتخاب می شوند، گفت: پیگیری مسائل صنعتی، ارتقاء سطح دانش فنی مهندسان برق و افزایش سطح فنی در ساخت و ساز تاسیسات الکتریکی از وظایف این گروه تخصصی است.

وی یکی برگزاری سمینارها و همایش های علمی و تخصصی را از برنامه های این گروه در طول سال اعلام کرد و اظهار داشت: این همایش ها و سمینارهای علمی جهت آشنایی مهندسان برق با جدیدترین تکنولو‍ژی و فناوری ها در حوزه برق ساختمان است.

مرادی، ششمین همایش ملی مهندسان برق را یکی از همایش های ادواری اعلام کرد که بر اساس مصوبه سیزدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی کشور از این پس به صورت ملی برگزار می شود.

به گفته وی، همایش مهندسان برق تاکنون پنج نوبت در مازندران به صورت استانی هر ساله برگزار شده است.

رئیس گروه تخصصی برق نظام مهندسی ساختمان مازندران به حضور حدود 700 مهندس و استاد دانشگاه در این همایش دو روزه اشاره کرد و ادامه داد: 200 مقاله به این همایش ارسال شده که 40 عنوان آن در قالب کتاب مجموعه مقالات منتشر شده است.

مرادی، سطح علمی و فنی مقالات ارائه شده در این همایش را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: مقالات ارائه شده در این همایش کاملا کاربردی در برق ساختمان بوده و قابل استفاده برای مهندسین برق در بخش طراحی و نظارت است.