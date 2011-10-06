اعضای جوان مرگ مغزی در رفسنجان به سه بیمار اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصادف یک جوان اهل تهران در جاده سیرجان – شهربابک این بیمار در بیمارستان علی ابن ابیطالب بستری شد.

مرگ مغزی این بیمار در ساعات اولیه توسط پزشکان بیمارستان تاکید شد و با توجه به اینکه این جوان دارای کارت اهدای اعضا بود و با رضایت خانواده سه عضو این بیمار به سه بیمار نیازمند اهدا شد و این اعمال جراحی در بیمارستان علی ابن ابیطالب با موفقیت انجام شد و هم اکنون حال دریافت کنندگان عضو مساعد است.

پدر مرحوم امیر رجبی در این خصوص به مهر گفت: پسرم 31 سال سن داشت و به دلیل اینکه دارای کارت اهداء عضو بود ما نیز با این امر موافقت کردیم.

علی رجبی ادامه داد: با این کار جان سه نفر نجات پیدا کرد و ما نیز به عنوان خانواده امیر خوشحالیم که مرگ فرزندامان بیهوده نبوده است.

وی از خانواده هایی که در چنین شرایطی قرار می گیرند خواست که با عمل پیوند موافقت کنند زیرا جان چند نفر که هنوز می توانند سالها با شادی زندگی کنند نجات می یابد.

رجبی گفت: به دلیل اینکه فرزندم موجب شادی سه خانواده شد به فرزندم افتخار می کنم.

ابتدای هفته نیز یک خانواده دچار مرگ مغزی در کرمان با اهدای سه عضو فرزندشان به بیماران نیازمند موافقت کردند.