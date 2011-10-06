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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

مرشدزاده به مهر خبر داد:

خشکسالی برداشت محصول انار در راور را کاهش داد

خشکسالی برداشت محصول انار در راور را کاهش داد

راور - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی راور با اشاره به خشکسالی در این شهرستان گفت: برداشت انار در راور به عنوان قطب تولید این محصول در استان کرمان کاهش یافته است.

محمد مرشد زاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان انار به تولید محصول انار از نظر کمی و کیفی شهرت یافته است اما طی سالهای اخیر خشکسالی بر تولید این محصول تاثیر منفی گذاشته است.

وی ادامه داد: 300 هکتار باغ انار در راور وجود دارد که هم اکنون کار برداشت از این باغها آغاز شده است و پیش بینی می شود از هر هکتار 13 تن محصول برداشت شود.

مرشد زاده ادامه داد: میزان برداشت محصول به دلیل خشکسالی و آفت در انار در سال جاری 15 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی در ادامه خواستار مدیریت استفاده از منابع آبی در راور شد و گفت: پسته و انار مهمترین محصولهای کشاورزی راور هستند که هر دو محصول نیاز به آب فراوان دارند و کشاورزان باید با آبیاری قطره ای از میزان مصرف آب با توجه به کاهش منابع آبی در این شهرستان کم کنند.


 

کد مطلب 1426086

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