بالاگرفتن اختلافات اعضای ناتو بر سر زمان پایان جنگ لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، موضوع زمان و نحوه خروج ناتو از جنگ لیبی موجب اختلاف نمایندگان اعضای این پیمان نظامی شد.

بر این اساس نشست ناتو در بروکسل در حالی روز چهارشنبه برگزار شد که دیدگاههای مختلفی در مورد ادامه و یا پایان حملات هوایی در لیبی وجود داشت. این در حالی است که برخی دیپلماتهای ناتو همانند "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل این پیمان در مورد خاتمه یافتن ماموریت لیبی سخن می گویند، با این حال مخالفان این مسئله مدعی اند در صورت خروج ناتو از جنگ لیبی، فرصت بیشتری به هواداران معمر قذافی برای مقاومت در برابر انقلابیون داده می شود.

راسموسن در دیدار خود با "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا و شمار دیگری از وزیران دفاع ناتو تاکید کرد پایان عملیات لیبی بستگی به دستگیری قذافی ندارد، زیرا این موضوع از ابتدای حملات ناتو در 19 ماه مارس نیز هدف ناتو نبوده است.

با این حال این عقیده مخالفانی نیز در ناتو دارد، شمار دیگری از مقامات کشورهای عضو ناتو کنار کشیدن این پیمان از جنگ لیبی در شرایط کنونی را بسیار زود ارزیابی کرده و از آن به عنوان عاملی برای ادامه جنگ و مقاومت طرفداران قذافی در سرت و دیگر مناطق درگیری لیبی یاد می کنند.

یک دیپلمات ناتو که نخواست نامش فاش شود در این مورد می گوید: برخی فکر می کنند ناتو هر آنچه در توان داشته در لیبی انجام داده است و برخی دیگر نیز بر این باورند که عقب نشینی ناتو به معنی رها کردن انقلابیون به حال خودشان است.

در حالی که سازمان ملل به ناتو برای حضور در لیبی تا پایان تابستان مجوز داده، مقامات این پیمان در حال رایزنی با سازمان ملل و گفتگو با نمایندگان شورای انتقالی لیبی برای تمدید این ماموریت هستند. عملیات هوایی ناتو در لیبی بدنبال تصویب قطعنامه منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی در شورای امنیت سازمان ملل از ماه مارس آغاز شده و احتمالا تا پایان سال 2011 ادامه خواهد یافت.

در ماموریت ناتو در لیبی 25 شرکت دارند اما سهم اصلی بر دوش آمریکا، فرانسه و انگلیس است. در این میان دولت آمریکا تا پایان جولای سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۸۹۶ میلیون دلار خرج ماموریت نظامی در لیبی کرده و بخش اعظم کارهای اطلاعاتی و محرمانه و نیز موج نخست حمله به لیبی با زیردریایی و ناو بر عهده آمریکا بوده است.