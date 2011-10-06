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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

38 هزار دانش آموز در مجتمع های عشایری خراسان جنوبی تحصیل می کنند

38 هزار دانش آموز در مجتمع های عشایری خراسان جنوبی تحصیل می کنند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اشتغال به تحصیل 38 هزار دانش آموز در مجتمع های عشایری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان زنگویی ظهر پنج شنبه در همایش مدیران مجتمع ‌های آموزش و پرورش استان، با اشاره به اینکه هم اکنون 38 هزار دانش آموز در مجتمع های عشاری استان تحصیل می کنند، اظهار داشت: این دانش آموزان در مقاطع مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان هستند.

وی از ایجاد و راه اندازی 160 مجتمع روستایی طی سال تحصیلی گذشته در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد 847 مدرسه ابتدایی، 281 مدرسه راهنمایی، 27 مدرسه دبیرستان در قالب این مجتمع‌ های روستایی و عشایری فعالیت می‌ کنند.

وی با بیان اینکه با پیگیری وزیر آموزش و پرورش در سال گذشته شورای عالی مربوطه تشکیل و مجتمع ‌های آموزشی تحت عنوان" ترنم ولایت" مطرح و به تصویب رسیده است، افزود: با این مصوبه مجتمع ‌های آموزشی در استان از یک سال گذشته فعال شده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به اهداف راه اندازی مجتمع‌ های روستایی و عشایری اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد فرصت ‌های برابر آموزشی و توسعه عدالت آموزشی از مهمترین اهداف ایجاد این مجتمع‌ ها است.

زنگویی در پایان با بیان اینکه یکی از برنامه ‌های محوری آموزش و پرورش که در برنامه چهارم و پنجم به آن اشاره و تاکید شده احداث مجتمع‌ های آموزشی در سراسر کشور است، یادآور شد: در این راستا کیفیت بخشی آموزش و پرورش از محورهای شاخص فعالیت وزرات آموزش و پرورش است.

کد مطلب 1426089

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