38 هزار دانش آموز در مجتمع های عشایری خراسان جنوبی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان زنگویی ظهر پنج شنبه در همایش مدیران مجتمع ‌های آموزش و پرورش استان، با اشاره به اینکه هم اکنون 38 هزار دانش آموز در مجتمع های عشاری استان تحصیل می کنند، اظهار داشت: این دانش آموزان در مقاطع مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان هستند.

وی از ایجاد و راه اندازی 160 مجتمع روستایی طی سال تحصیلی گذشته در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد 847 مدرسه ابتدایی، 281 مدرسه راهنمایی، 27 مدرسه دبیرستان در قالب این مجتمع‌ های روستایی و عشایری فعالیت می‌ کنند.

وی با بیان اینکه با پیگیری وزیر آموزش و پرورش در سال گذشته شورای عالی مربوطه تشکیل و مجتمع ‌های آموزشی تحت عنوان" ترنم ولایت" مطرح و به تصویب رسیده است، افزود: با این مصوبه مجتمع ‌های آموزشی در استان از یک سال گذشته فعال شده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به اهداف راه اندازی مجتمع‌ های روستایی و عشایری اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد فرصت ‌های برابر آموزشی و توسعه عدالت آموزشی از مهمترین اهداف ایجاد این مجتمع‌ ها است.

زنگویی در پایان با بیان اینکه یکی از برنامه ‌های محوری آموزش و پرورش که در برنامه چهارم و پنجم به آن اشاره و تاکید شده احداث مجتمع‌ های آموزشی در سراسر کشور است، یادآور شد: در این راستا کیفیت بخشی آموزش و پرورش از محورهای شاخص فعالیت وزرات آموزش و پرورش است.