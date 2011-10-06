انتقاد سرمربی تیم ملی فوتسال از انتشار بی موقع فهرست ملی پوشان

علی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فهرست تیم ملی در پایان تمرین روز دوشنبه مشخص شده بود اما به واسطه اینکه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتسال در پیش بود، تصمیم گرفتیم فهرست تیم ملی برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ برزیل پس از برگزاری دیدارهای این هفته اعلام شود.

وی در ادامه افزود: علت اینکه تصمیم داشتیم فهرست تیم ملی پس از برگزاری دیدارهای هفته هفتم اعلام شود این بود که مبادا بازیکنی از اینکه نامش از فهرست تیم ملی کنار گذاشته شده است، دچار ناراحتی شود و این ناراحتی روی عملکردش تاثیر منفی بگذارد.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان خاطر نشان کرد: متاسفانه کار اشتباهی صورت گرفته و فهرستی که ما تاکید داشتیم جمعه شب اعلام شود، روز پنجشنبه توسط سایت فدراسیون فوتبال منتشر شده است. نمی دانم این کار توسط چه کسی انجام شده اما کار قشنگی نبوده و مورد تایید ما نیست.

پیش از ظهر امروز پنجشنبه از سوی سایت فدراسیون فوتبال فهرست 14 نفره تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور در مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل اعلام شد.