مس حریف آسانی برای سپاهان نیست

چیرو در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی هفته گذشته تمرینات خوبی را برگزار کردیم و تمام نقاط ضعف و قوت تیم سپاهان را بررسی و به بازیکنان گوشزد کرده ایم.

وی ادامه داد: مس نیاز به روحیه و گذشت زمان برای بازیابی مجدد دارد و از لحاظ فنی و توانایی های این تیم اطمینان دارم می توانیم از انتهی جدول جدا شویم.

سرمربی مس کرمان خواستار همکاری تمام مسئولان و هواداران مس کرمان برای رسیدن به این شرایط شد و گفت: از نظر من باید در تیم نظم و انضباط حرف اول را بزند و چنین شده است اما بازیکنان نیز باید با حمایت هواداران بار دیگر اعتماد به نفس خود را پیدا کنند.

وی ادامه داد: در بازی هفته گذشته هم بازیکنان مس خوب در زمین حاضر شدند اما برخی حوادث موجب شد تیم نتیجه نگیرد.

وی گفت: اگر اعتقاد نداشتم که مس از انتهی جدول جدا می شود به کرمان نمی آمدم و هم اکنون نیز در این مسیر حرکت می کنیم.

بلاژویچ تنها هدف این تیم را در دیدار با سپاهان کسب اولین سه امتیاز مس دانست و گفت: تمام تلاش مس در این جهت به کار خواهد رفت.