  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

بلاژویچ:

مس حریف آسانی برای سپاهان نیست

مس حریف آسانی برای سپاهان نیست

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس کرمان با اشاره به دوری بازیکنان مس کرمان از حاشیه گفت: تمرین های بازیکنان به بهترین نحو در حال برگزاری است و به زودی روزگاری نو را در مس تجربه می کنیم.

چیرو در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی هفته گذشته تمرینات خوبی را برگزار کردیم و تمام نقاط ضعف و قوت تیم سپاهان را بررسی و به بازیکنان گوشزد کرده ایم.

وی ادامه داد: مس نیاز به روحیه و گذشت زمان برای بازیابی مجدد دارد و از لحاظ فنی و توانایی های این تیم اطمینان دارم می توانیم از انتهی جدول جدا شویم.

سرمربی مس کرمان خواستار همکاری تمام مسئولان و هواداران مس کرمان برای رسیدن به این شرایط شد و گفت: از نظر من باید در تیم نظم و انضباط حرف اول را بزند و چنین شده است اما بازیکنان نیز باید با حمایت هواداران بار دیگر اعتماد به نفس خود را پیدا کنند.

وی ادامه داد: در بازی هفته گذشته هم بازیکنان مس خوب در زمین حاضر شدند اما برخی حوادث موجب شد تیم نتیجه نگیرد.

وی گفت: اگر اعتقاد نداشتم که مس از انتهی جدول جدا می شود به کرمان نمی آمدم و هم اکنون نیز در این مسیر حرکت می کنیم.

بلاژویچ تنها هدف این تیم را در دیدار با سپاهان کسب اولین سه امتیاز مس دانست و گفت: تمام تلاش مس در این جهت به کار خواهد رفت.

کد مطلب 1426091

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها