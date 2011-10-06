کم کاری برخی مدیران در طرح سرشماری کرج/عملکرد آموزش و پرورش قابل تقدیر است

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تاکید دولت طی بخشنامه ای به استانداری ها و فرمانداری های شهرستان مبنی بر همکاری و همراهی تمامی مدیران برای اجرای دقیق و صحیح طرح سرشماری نفوس نیازمند دقت نظر بیشتر مدیران است.

وی ضمن اینکه عدم همراهی برخی مدیران در طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان کرج را غیرقابل توجیح عنوان کرد، افزود: متاسفانه برخی دستگاه ها و نهادهای شهرستان به رغم تاکیدات فراوان استانداری همراهی لازم را با فرمانداری شهرستان نداشته اند.

مدیران کم کار، خاطی اند

این مسئول با بیان اینکه مدیرانی که همراهی لازم را برای اجرای طرح سرشماری شهرستان ندارند مدیرانی خطا کارند، اظهار داشت: با توجه به اینکه اطلاعات جمع آوری شده در این سرشماری پایه و اساس برنامه ریزی های آتی استان تازه تاسیس البرز است باید تمامی مدیران همکاری لازم را در این طرح با فرمانداری داشته باشند.

وی یادآور شد: فرماندار شهرستان کرج نماینده عالی دولت در سطح شهرستان است و دستورات وی نیز دستوری حکومتی محسوب می شود که لازم الاجراست.

آموزش و پرورش فضای آموزشی ماموران سرشماری را فراهم کرد

وی گفت: دو هزار و 894 نفر باید در مدت 20 روز آموزش های لازم را برای اجرای دقیق این طرح ببینند و در این راستا از همکاری نواحی آموزش و پرورش برای در اختیار قرار دادن فضای آموزشی قدردانی می شود که امیدوارم در ارزیابی مدیران شهرستان لحاظ شود تا بدین وسیله مدیران همراه و غیرهمراه مشخص شوند.

اجرای دقیق سرشماری بزرگترین دغدغه استانداری است

به گفته رمضانی مهمترین دغدغه استاندار البرز اجرای دقیق طرح سرشماری نفوس و مسکن است که باید با همکاری همه جانبه مدیران شهرستان و استان شاهد برگزاری مناسب این طرح در سطح استان باشیم.

سرشماری سال 90 از دوم آبان ماه شروع و به مدت 21 روز ادامه خواهد داشت.