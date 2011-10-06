زمان ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا 16مهر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد فرصت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا شانزدهم مهرماه سال جاری تمدید شد.

بر پایه این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: مودیان مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز شانزدهم مهر ماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه دوره تابستان سال 1390 اقدام کنند.

در اطلاعیه این سازمان آمده است: با توجه به اینکه آخرین روز مهلت ارائه اظهارنامه های دوره تابستان سال 1390 تعطیل رسمی است، لذا مودیان می توانند تا پایان روز شانزدهم مهرماه نسبت به ارایه اظهارنامه های مالیاتی خود اقدام نمایند.

همچنین ادارات کل امور مالیاتی فردا جمعه پانزدهم مهرماه نیز تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه و انجام وظایف محوله باز خواهند بود و همچنین در طول مدت ارائه اظهارنامه به صورت تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به مودیان مالیاتی هستند.