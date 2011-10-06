نیروهای صالح صنعا را گلوله باران کردند/ 334 کودک قربانی قدرت طلبی رژیم یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع آگاه اعلام کردند که صبح امروز نیروهای وابسته به عبدالله صالح منطقه "الحصبه" در صنعا که مقر اقامت شیخ قبایل "حاشد" است را گلوله باران کردند.

خبر دیگر اینکه تظاهرات گسترده ای در شهر "الحدیده" در غرب یمن علیه رژیم یمن برگزار شد. تظاهرات کنندگان حملات وحشیانه رژیم به شهر "تعز" را محکوم کردند.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که هفت نفر در شهر تعز به دست عمال عبدالله صالح کشته شده اند که در میان آنها کودکان کم سن و سال وجود دارد.

شاهدان عینی هم فاش کردند که تک تیراندازان وابسته به عبدالله صالح به سوی عابران و رانندگان شلیک می کنند و بیمارستانها را هدف قرار می دهند.

از سوی دیگر سازمان یونیسف با اشاره به کشته شدن 94 کودک از آغاز درگیری های در یمن افزود: 240 کودک در اثر درگیری های یمن زخمی شده اند.

"الکساندر لوکاشویچ" سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره تحولات یمن گفت: در صورت ارجاع پرونده یمن به شورای امنیت باید واقعیتهای این کشور در نظر گرفته شود.

وی افزود: تاکنون طرحی درباره یمن در شورای امنیت مطرح نشده، اما موضوعی که درباره یمن می توان به آن اشاره کرد این است که طرفین باید از درگیری دست بردارند و با میانجیگران همکاری کنند.