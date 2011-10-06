قانون جامع نفت در مجلس تدوین می شود/ قانونی با 30 سال تاخیر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غفوری فرد ظهر پنجشنبه در حاشیه ششمین همایش ملی مهندسان برق ایران در جمع خبرنگاران، زمان مشخصی را برای مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس اشاره نکرد و افزود: طرحهای فوریت دار موجب می شود تا اولویت های مجلس تغییر یابد ولی طرح قانون جامع نفت تا قبل از پایان مجلس هشتم، در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی قانونمند کردن وضعیت نفت را یکی از اهداف اصلی و مهم قانون جامع نفت دانست و افزود: وزارت نفت از سال 58 موظف بود تا قانون نفت را ارائه دهد ولی هنوز این کار را نکرده است تا اینکه کمیسیون انرژی اقدام به تدوین این قانون کرده است.

به گفته وی، طبق قانون اساسی باید همه درآمد های کشور وارد خزانه شود ولی این امر در برخی موارد به خصوص در بخش درآمدهای نفتی صورت نگرفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به یکی از این تخلفات نشات گرفته از نبود قانون نفت است اشاره کرد و گفت: در سال 88 دولت چهار میلیارد دلار واردات بنزین داشته که هزینه آن را از طریقی خارج از خزانه آورده که این موضوع خلاف قانون است زیرا ابتدا باید درامد نفتی به خزانه وارد شود و سپس هزینه شود.

وی ادامه داد: در سال 87 واردات بنزین غیر قانونی صورت گرفته است.

غفوری فرد، قانون نفت را یکی از طرح های اصلی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دانست و تصریح کرد: نظارت بر اجرای قانون یکی از وظایف مجلس است و دولت نیز باید تمکین کند.

ششمین همایش ملی مهندسان برق ایران عصر پنجشنبه در مجتمع رفاهی نفت محمودآباد به کار خود پایان می دهد.