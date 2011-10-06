برگزیدگان جشنواره های جنبی نماهنگ رضوی لرستان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری نماهنگ رضوی که ظهر پنج شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانداران، مسئولین و مردم هنر دوست لرستان برگزار شد از برگزیدگان جشنواره های جنبی نماهنگ رضوی در رشته های مختلف تقدیر به عمل آمد.

بنا بر این گزارش، علی شجاعی، شیرین منصفی، رضوان کامجو، هاجر روزبهانی و شیدرخ مینایی به عنوان برگزیدگان جشنواره جنبی تصویرسازی "باران عشق" در شهرستان بروجرد شناخته شدند

همچنین محمود رضا صفری و محمد غیاثوند به عنوان برگزیدگان جشنواره جنبی داستان کوتاه رضوی از شهرستان دورود و همچنین جواد امانی به عنوان برگزیده جشنواره جنبی نقاشی کودکان با عنوان "حرم" از شهرستان ازنا معرفی شدند.

بنا بر این گزارش در این مراسم داریوش کولیوند، سجاد ندری و زهرا حسنوند و زیبا ندری نیز به طور مشترک به عنوان برگزیدگان جشنواره جنبی طراحی پوستر رضوی در شهرستان سلسله شناخته شدند.

همچنین فاطمه نیازی، اعظم سبزواری، رحمت الله شمس، حشمت الله آزاد بخت، علی حاتم زاده، علی حسین عزیزی، میثم قدیان، شهناز شفیعی، یوسف عبدی پور، عبدالعلی میرزائیان و مسلم ایمانی به عنوان برگزیدگان جشنواره جنبی شعر بومی و محلی شهرستان پلدختر معرفی شدند.

در جشنواره جنبی پیامک رضوی نیز رحمت الله شمس، خلیل فرامرزی، عباس گودرزی، محمد حسین شفیعی، سمیه نظری، مریم کمالوند، منیره بابایی، منیره فرخی، سحر جنگ روی و معصومه گودرزی برگزیده شدند.

بنا بر این گزارش در جشنواره جنبی سلسله الذهب نیز علیرضا کریمی، هادی علیپور، حمید بلورانی، یاسر زال پور، نسیم ضرورانی، نرجس خاتون ضرورانی، علیرضا رستمی، وحیده رضایی و علیرضا نظری به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.