سومین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی لرستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این مراسم اظهار داشت: در آغاز به کار جشنواره سراسری نماهنگ رضوی بیش از 90 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

حجت الاسلام علی اسماعیلیان بیان داشت: از این تعداد اثر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره سراسری نماهنگ رضوی استان لرستان در نهایت 30 اثر به بخش مسابقه راه یافتند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره های جنبی در شهرستان های استان لرستان در قالب برنامه های جنبی جشنواره نماهنگ رضوی عنوان کرد: جشنواره های جنبی مانند پیامک کوتاه رضوی، طراحی پوستر رضوی، خوشنویسی حدیث سلسله الذهب، گرافیک، شعر بومی و محلی و ... در سطح شهرستانهای لرستان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری نماهنگ رضوی از سه اثر برگزیده تقدیر به عمل آمد، بیان داشت: این سه اثر برگزیده به جشنواره بین المللی امام رضا در مشهد ارسال خواهند شد.

بنابراین گزارش در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، رئیس حوزه علیمه کمالیه خرم آباد، فرمانداران شهرستانهای استان و روسای ادارات ارشاد اسلامی شهرستانهای استان حضور داشتند.