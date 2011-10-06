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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

سیاحی:

نمازجمعه تبلور اتحاد و یکدستی در حکومت اسلامی است

نمازجمعه تبلور اتحاد و یکدستی در حکومت اسلامی است

طالقان – خبرگزاری مهر: مسئول ستادهای نمازجمعه کشور گفت: نمازجمعه تبلور اتحاد، همدلی و یکپارچگی مردم و مسئولان در حکومت اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود سیاحی ظهر پنجشنبه در جمع اعضای ستادنمازجمعه شهرستان طالقان افزود:پویایی نمازجمعه در هر شهری نشان از پویایی آن شهر در همه ابعاد است.

وی با اشاره به نمودار جدید تشکیلاتی ستاد نمازجمعه گفت: در این نمودار اعضای ستاد را می توان تا پانصد نفر نیز تعریف کرد.

مسئول ستادهای نمازجمعه کشور اضافه کرد : نماز جمعه متعلق به گروهی خاص نیست بلکه همه اقشار و گروهها به ویژه جوانان باید در آن حضور داشته باشند تا شکوه و بزرگی و همچنین یکدستی جامعه اسلامی بروز کند.

در این نشست ابوالقاسم مهری فرماندار طالقان نیز با بیان اینکه همه باید در باشکوه تر برگزار  کردن نمازجمعه تلاش کنند گفت: حضور مستمر مدیران و مسئولان در نماز جمعه باعث ایجاد ارتباطی نزدیک میان مسئولان و مردم خواهد شد.

فرماندار طالقان با تاکید بر اینکه نمازجمعه به عنوان برترین همایش سیاسی و عبادی که هر هفته در سراسر کشور برگزار می گردد گفت: نماز جمعه باعث ایجاد اتحاد میان مسئولین و مردم و همچنین بیداری دینی و سیاسی در اقشار مختلف جامعه خواهد شد.
کد مطلب 1426110

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