نمازجمعه تبلور اتحاد و یکدستی در حکومت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود سیاحی ظهر پنجشنبه در جمع اعضای ستادنمازجمعه شهرستان طالقان افزود:پویایی نمازجمعه در هر شهری نشان از پویایی آن شهر در همه ابعاد است.



وی با اشاره به نمودار جدید تشکیلاتی ستاد نمازجمعه گفت: در این نمودار اعضای ستاد را می توان تا پانصد نفر نیز تعریف کرد.



مسئول ستادهای نمازجمعه کشور اضافه کرد : نماز جمعه متعلق به گروهی خاص نیست بلکه همه اقشار و گروهها به ویژه جوانان باید در آن حضور داشته باشند تا شکوه و بزرگی و همچنین یکدستی جامعه اسلامی بروز کند.



در این نشست ابوالقاسم مهری فرماندار طالقان نیز با بیان اینکه همه باید در باشکوه تر برگزار کردن نمازجمعه تلاش کنند گفت: حضور مستمر مدیران و مسئولان در نماز جمعه باعث ایجاد ارتباطی نزدیک میان مسئولان و مردم خواهد شد.



فرماندار طالقان با تاکید بر اینکه نمازجمعه به عنوان برترین همایش سیاسی و عبادی که هر هفته در سراسر کشور برگزار می گردد گفت: نماز جمعه باعث ایجاد اتحاد میان مسئولین و مردم و همچنین بیداری دینی و سیاسی در اقشار مختلف جامعه خواهد شد.