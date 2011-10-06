مازندران میزبان استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی بنادر و دریانوردی در بندر نوشهر اظهار داشت: ساخت قطعه دوم و سوم آزاد راه تهران شمال با همکاری کنسرسیوم سرمایه گذاری بخش خصوصی و عملیات اجرایی بزرگ راه ساحلی رامسر به نوشهر با حضوررئیس جمهوری در آبانماه امسال انجام شود.

طاهایی، خواستار استفاده از تمامی ظرفیتهای دریا در استان شد و گفت: استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر شامل ایران، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، آذربایجان، آبانماه امسال نشست همکاری چند جانبه خواهند داشت.



وی با اشاره به وجود زمینه های مشترک همکاری در بین این استان ها گفت: یکی از اهداف این نشست بررسی راه های افزایش تبادلات فرهنگی، تجاری، گسترش مبادلات و معاملات بازرگانان کشورهای حاشیه دریای خزر است.



استاندار مازندران در عین حال خواستار افزایش ارتباطات میان کشورهای ساحلی دریای خزر شد وگفت: در این نشست چگونگی ارتقای سطح روابط بر اساس ملازمات کشورها بررسی خواهد یافت.

وی امنیت پایدار و مقتدرانه موجود در دریاها و آبهای کشور پس از انقلاب اسلامی را در جهان مثال زدنی دانست و گفت: ناکام کردن دشمنان در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن و حفظ تمامیت ارضی ودریایی کشورمان توسط نیروی دریایی یک کار بسیار بزرگ وستودنی است.



وی، ساخت بزرگترین بندر شمال و نخستین بندر بخش خصوصی کشور در طول انقلاب را کاری ارزشمند وماندگار دانست.

استاندار مازندران با اشاره به رشد پرسرعت تجهیزات و افزایش کارایی بنادر مازندران گفت: در سه بندر استان هم اکنون 21 اسکله با ظرفیت 12 هزا تن و ارزش پنج هزار میلیارد ریال در عرصه خدمات بندری فعال است که 40 برابر قبل از انقلاب اسلامی است.



طاهایی گفت: ظرفیت سه بندر مازندران تا پایان برنامه پنجم توسعه به 20 هزار تن خواهد رسید.



استاندار مازندران با اشاره به توسعه بخش های فرودگاهی و شیلات استان در سه دهه انقلاب اسلامی افزود: یک طرح بزرگ پرورش ماهی در قفس با استفاده از دانش بومی، هفته آینده با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری می رسد.



وی، از اجرایی شدن تمامی مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 88 به نوشهر و چالوس خبر داد و تصریح کرد: طرح تولید انرژی برق با ساخت کارخانه زباله سوز در نوشهر، توسط رییس جمهور پیگیری می شود.

در پایان این مراسم از پرسنل نیروهای دریایی و بنادر مازندران تجلیل شد.