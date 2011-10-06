احمدی نژاد وارد اسدآباد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد ظهر امروز پنجشنبه در بدو ورود به شهرستان اسدآباد مورد استقبال امام جمعه، فرماندار، مقامات محلی و جمعی از مردم قرار گرفت.

رئیس جمهوری اسلامی ایران تا دقایقی دیگر در اجتماع مردم این شهرستان سخنرانی خواهد کرد.



همچنین از دیگر برنامه های رئیس جمهور در دومین روز از سفر چهارم هیئت دولت به استان همدان تشکیل کارگروه اشتغال، حضور در جلسه هیئت دولت و نیز انجام گفتگوی زنده تلویزیونی از طریق شبکه استانی با مردم این استان است.