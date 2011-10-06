240 تن مواد مخدر در کشور کشف شد/ رشد 18 درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، طه طاهری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران بروجردی اظهار داشت: طی شش ماهه نخست سال جاری در سطح کشور 240 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی افزود: این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 18درصد افزایش داشته است.

طاهری با اشاره به راه اندازی مرکز ترک اعتیاد در بروجرد تصریح کرد: طی قانون ماده 16 فرد معتاد لامکان؛ بی خانمان و مبتلا به اعتیاد که به طور عمومی تزریقی هستند در این مراکز تحت درمان قرار می گیرند.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: این مراکز ویژگی زندان را ندارند و عمده کار آنها درمان و بازتوانی است.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز در بروجرد پیش بینی می شود با ظرفیت 150 نفر مشکل شهرستان را حل کنیم.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیان داشت: قدمهایی برای اختصاص اعتبار به این مرکز برداشته شده که به زودی عملی می شود.

طاهری گفت: بستن مرزها به منظور جلوگیری از ورود قاچاقچیان مواد مخدر به داخل کشور و برنامه ریزی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد از جمله اقدامات هدفمند ستاد برای مبارزه با موادمخدر در سطح کشور است.

وی از دیگر فعالیتهای این ستاد در راستای مبارزه با مواد مخدر و پدیده اعتیاد به ارتقا سطح آگاهی و دانش عمومی جامعه با انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی در سطح مدارس و مراکز آموزشی کشور و همچنین ایجاد مراکز درمان اجباری معتادان اشاره کرد.