اتوماسیون اداری مجامع و اتحادیه های صنفی مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران ظهر پنجشنبه در افتتاح نمادین این سامانه در اصناف ساری افزود: نقش اصناف و بازار در پیروزی انقلاب و حمایت از نظام و مدیریت و درایت هوشمندانه در اجرای هدفمندی یارانه ها بسیار اثر گذار بوده است.



وی اظهار داشت: اصناف و بازار در اجرای هدفمندی یارانه ها همپای دولت ایستادگی کرده تا کشور به نتایج مطلوبی رسیده است.



ابراهیمی ادامه داد: همت اصناف در کنترل و تنظیم بازار و مبارزه با سودجویان و افراد فرصت طلب بی نظیر بوده که توانستیم به موفقیت های خوبی برسیدیم.



معاون استاندار مازندران فزود:اصناف و بازار، مسئولان نظام ، بانکها و موسسات مالی برای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مردم بیشتر تلاش کنند.



معاون استاندار مازندران اظهار داشت: مسئولان اداره صنعت و معدن و تجارت مازندران برای ساخت نمایشگاه بین المللی ساری که سالها صحبتهای زیادی پیرامون آن شکل گرفته را با جدیت پیگیری کنند.

بیش از 65 اتحادیه صنفی در ساری مکانیزه خواهند شد



عضوهئیت رئیسه مجمع امور صنفی شهرستان ساری به دستورالعمل وزارت بازرگانی در مورد مکانیزه کردن مجامع امور صنفی و اتحادیه های شهرستانها اشاره کرد و گفت: با توجه به دستورالعمل وزارتخانه کارگروهی در سازمان بازرگانی مازندران جهت عملیاتی کردن از سال گذشته تشکیل شد که با تشکیل 23 جلسه کاری و پیگیری مستمر به سمت مکانیزه شدن حرکت اساسی صورت گرفت.



عباس رمدانی تصریح کرد: برای کمک به ایجاد اشتغال و حمایت از شرکتهای بومی اجرای طرح مکانیزه شدن مجامع امور صنفی به شرکت مازندرانی سپرده شده است.



رئیس سازمان نظام صنفی یارانه ای مازندران افزود: استعداد و توانایی شرکتهای مازندرانی در زمینه آی تی بسیار خوب بوده و مسئولان استان می توانند از ظرفیت موجود در استان استفاده مطلوب کنند.



نایب رئیس سازمان نظام صنفی یارانه کشور به دغدغه صنفی اعضای این صنف در مازندران اشاره کرد و گفت: برای مدیریت فناوری و اطلاعات مازندران پیگیری بیشتری نیاز است و استفاده از تجهیزات و برنامه های فن آوری اطلاعات کمک حال فضای علمی استان است.



وی اذعان داشت: صدور پروانه کسب الکترونیکی در شهرستان ساری از اول آبان ماه 90 شروع خواهد شد و 25 اتحادیه از 65 اتحادیه به صورت پایلوت عملیاتی خواهد شد.