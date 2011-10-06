300 میلیارد تومان برای تعریض محور هراز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از محور هراز در جمع خبرنگاران به انعقاد دو قرارداد به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان افزود: با توجه به انعقاد قراردادهای مذکور تعریض و چهار خطه کردن جاده شریانی هراز سرعت می گیرد.

وی اظهار داشت: قراردادهای فوق با قرارگاه خاتم الانبیا و ۱۶ پیمانکار به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

اسد افزود: تعریض و چهار خطه کردن، احداث تونل، پل و روکش آسفالت از جمله اقدامات عمرانی بوده که در جاده هراز در حال انجام است.

وی ارزش قرارداد قرارگاه خاتم الانبیا را ۲۳۸میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با ۱۶ پیمانکار برای اجرای طرح عمرانی این جاده شریانی قرارداد منعقد شده که در آینده نزدیک شاهد نتایج مطلوب آن خواهیم بود.

اسد، اعتبار جاده هراز برای سالجاری را حدود ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: از این میزان 5.4 میلیارد تومان توسط سازمان راهداری برای تعریض راه، احداث پل و روکش آسفالت هزینه خواهد شد و مابقی بر اساس قانون بودجه سال جاری تامین شده است.

وی با اشاره به وجود کارخانه های متعدد و مکانهای پرورش ماهی در حاشیه جاده هراز بر آزادسازی سریع حریم راهها تاکید کرد و گفت: برای آزادسازی اراضی این جاده نیاز به پنچ میلیارد تومان اعتبار است.

مدیرکل راه و ترابری مازندران، میزان بدهی فعلی پیمانکاران این جاده را بیش از پنج میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پرداخت به موقع این مبالغ می تواند نقش موثری در انجام به موقع طرح راه سازی این جاده داشته باشد.

مازندران از طریق سه محور هراز، سوادکوه و کندوان با پایتخت کشور در ارتباط است.