به گزارش خبرنگار مهر، مسجد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در شهرک قدس قم، فردا پانزدهم مهرماه همزمان با هشتمین روز از دهه کرامت با حضور آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، افتتاح می‌شود.



بر پایه این گزارش، این مسجد که دومین مسجد ساخته شده در شهرک قدس است، در آستانه میلاد امام هشتم امام رضا (ع)، با ایراد سخنرانی و اقامه نماز مغرب و عشاء توسط آیت الله مکارم شیرازی به صورت رسمی به بهره برداری می‌رسد.



همچنین در این مراسم جمعی از مسئولین و مدیران استانی نیز حضور خواهند داشت.



شهرک قدس با توجه به میزان جمعیت ساکن در آن نیازمند ساخت مساجد بیشتری است اما تا کنون تنها دو مسجد در آن ساخته شده و مورد استفاده اهالی قرار گرفته است.