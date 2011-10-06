بحران سیاسی کویت وارد مرحله جدیدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، سه هزار کویتی با تجمع در مرکز پایتخت این کشور ضمن محکوم کردن رسوایی های مربوط به رشوه گیری نمایندگان طرفدار دولت خواستار ریشه کنی فساد شدند.

"خالد السلطان" از نمایندگان پارلمان کویت در این تجمع گفت: فساد جنایتی بزرگ است و اگر دولت برکنار نشود کشور به سوی سرنوشت نامعلومی حرکت می کند.

"مسلم البراک" از دیگر نمایندگان پارلمان هم بیان کرد: ما در برابر باند فسادی که دولت آن را هدایت می کند قرار داریم و تلاشها برای برکناری محمد ناصر الاحمد الصباح نخست وزیر ادامه پیدا خواهد کرد.

"خالد الخالد" رئیس ائتلاف ملی دمکرات کویت هم گفت: نزاعهای درونی خاندان حاکم بر کویت باید پایان داده شود زیرا بخشی از مشکلات کشور مربوط به آن است.

شایان ذکر است که از زمان تصدی نخست وزیری کویت به وسیله ناصر الاحمد این کشور شاهد بحرانهای متعددی بوده است به طوری که پارلمان سه بار منحل شده است و کابینه شش بار استعفا کرده است.بحران این کشور پس از آن که رسانه ها اعلام کردند نمایندگان طرفدار دولت صدها میلیون دلار رشوه دریافت کرده اند وارد ابعاد جدیدی شده است.