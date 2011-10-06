بیداری اسلامی حاصل انتقال پیام انقلاب ایران به جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر پنج شنبه با بیان این مطلب در همایش دفاع مقدس و بیداری اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک افزود: انقلاب اسلامی ایران با ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ دنیا در طول 8 سال دفاع مقدس درس ایستادگی و آزادی را به مسلمانان جهان داد.



وی ادامه داد: جنگ تمام عیار غرب و شرق در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران جنگ نابرابر و ناعادلانه بود که با دلیری، شجاعت و از خود گذشتگی ملت ایران به سندافتخار این ملت تبدیل شد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: ایثار و رشادتهای جوانان غیور ایران اسلامی در دوران جنگ تحمیلی و حراست و پاسداری آنها از مرزهای جغرافیایی وفکر و اندیشه اسلامی امروز ایران را به الگوی همه آزادیخواهان جهان تبدیل کرده است.



رضایی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران بیشترین زحمت‌ها را برای بیداری اسلامی کشیده است و این حق امروز بر کسی پوشیده نیست.



وی ادامه داد: بیداری اسلامی که امروز در کشورهای منطقه به وجود آمده به عنوان زنجیره‌های بیداری مطرح است برگرفته از ولایت مداری ملت غیور و مسلمان ایران است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت با بیان این که ملت ایران نمی خواهد متعصبانه با بیداری اسلامی برخورد کند گفت: آزادیخواهان مصر و لیبی و بحرین و تونس به دنبال استقلال واقعی از زیر سلطه مستکبران و مردم‌سالاری دینی هستند.

