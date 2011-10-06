بزرگداشت علی بن ابراهیم قمی وظیفه شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد سعیدی، قبل از ظهر پنج شنبه در کنگره علیبنابراهیم قمی که در پژوهشگاه علامه طباطبایی قم برگزار شد در سخنانی گفت: تجلیل از افرادی مانند این شخصیت از تکالیف و وظایف شرعی ماست و ما در برگزاری مراسمی این گونه به عنوان ادای تکلیف نگاه کردهایم.
وی ادامهداد: اکرام علمای دین و بزرگان از وظایف هر نهادی است ثانیا به عنوان شکر نعمت که ما بر سر سفره پربرکت میراث عظیم شیعی نشستهایم و این میراث از طریق کسانی مانند علیبنابراهیم به دست ما رسیدهاست.
تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س) بیانکرد: قدردانی از چنین افرادی این است که به آنچه تعلیم دادهاست عمل کنیم و برگزاری این مجالس باعث تشویق دیگران میشود که اگر کسی برای ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) تلاشکنند خداوند زمینه شکرگزاری را فراهم میکند.
امام جمعه قم اظهارکرد: برگزاری این مجالس باعث باقیماندن یاد و نام چنین بزرگانی میشود و ای کاش این بناها در اطراف مقبره ایشان ساخته نمیشد تا نمود بیشتری داشتهباشد.
وی ادامهداد: این درخواست مشروع معنوی است که انسان از خدا بخواهد تا آثارش در میان مردم ماندگارشود که خداوند این دعا را در حق انبیاء و اولیاء مستجاب کردهاست.
دشمنان بیرحمانه به اهل بیت (ع) میتازند
تولیت حرم حضرت معصومه (س) گفت: در دنیایی که بیرحمانه و بیشرمانه در اندیشه تخریب و محو شیعه هستند تجلیل از مروجان مکتب اهل بیت (ع) ضروری است.
امام جمعه قم گفت: علیبنابراهیم که یکی از مهمترین کتب منبع شیعی یعنی کافی مدیون احادیث نقل شده اوست در غربت فرهنگ شیعی تلاش زیادی کرد تا میراث اهلبیت (ع) متروک باقینماند و خداوند هم نام ایشان را ماندگار قرارداد.
وی با اشاره به مقام علمای قمی در روایات افزود: افرادی مانند علیبنابراهیم مشمول این روایت هستند و مانند رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع از ایشان تجلیل کردند تا شکر این نعمت را داشتهباشند.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم و تولیت آستانه حضرت معصومه (س) تاکیدکرد: تجلیل از افرادی مانند علی بن ابراهیم قمی از تکالیف و وظایف شرعی ماست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد سعیدی، قبل از ظهر پنج شنبه در کنگره علیبنابراهیم قمی که در پژوهشگاه علامه طباطبایی قم برگزار شد در سخنانی گفت: تجلیل از افرادی مانند این شخصیت از تکالیف و وظایف شرعی ماست و ما در برگزاری مراسمی این گونه به عنوان ادای تکلیف نگاه کردهایم.
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