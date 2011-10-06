ضرب الاجل یک ماهه برای ساماندهی مراکز فرهنگی غیرمجاز کرج

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد روز پنج شنبه در جلسه ساماندهی فعالیت های مراکز هنری شهرستان در فرمانداری کرج اظهار داشت: ساماندهی مراکز فرهنگی و هنری که نسبت به تهیه و توزیع اقلام غیرمجاز اقدام می کنند یکی از راههای مبارزه با جنگ نرم است که باید به دقت مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: مهمترین هدف دشمن در طراحی جنگ نرم صید جوانان و تغییر نگرش در میان نسل جوان است که در این راستا از هیچ تلاشی نیز فروگذار نمی کنند.

این مسئول با بیان اینکه برای مبارزه واقعی در جنگ نرم باید برنامه ریزی اساسی صورت گیرد، افزود: برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت از اهم اقدماتی است که مسئولان فرهنگی شهرستان باید برای آن تدابیر لازم را بیندیشند.

ایران نژاد تاکید کرد: ساماندهی این مراکز باید در مدت یک ماه صورت گیرد و اداره ارشاد کرج باید با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، مجمع امور صنفی و اتحادیه ها نسبت به ساماندهی این مراکز اقدام کنند.

وی گفت: مقوله مبارزه با جنگ نرم یکی از موضوعات مهم و مورد توجه مقام معظم رهبری است که در سخنرانی مقام معظم رهبری در سال 88 مورد توجه قرارگرفته است و همواره بر آن تاکید داشته اند.

به گقته ایران نژاد تذکر عمیق رهبر معظم انقلاب در راستای مبارزه با جنگ نرم حاکی از عزم جدی دشمنان در راستای ضربه زدن آنان به نظام مقدس جمهوری است که نیازمند دقت نظر مدیران است.

مدیران به جلسات فرمانداری نمی آیند!

فرماندار کرج از حضور کمرنگ برخی مدیران در جلسات فرمانداری انتقاد کرد و گفت: موضوعات فرهنگی شهرستان از حساسیت ویژه ای برخوردار است که باید به دقت مورد توجه مدیران شهرستان قرار گیرد.

