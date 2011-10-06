روحانیت باید ملت را بسازد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کریمی جهرمی پیش از ظهر پنجشنبه در کنگره علی بن ابراهیم قمی که در سالن شهید مطهری پژوهشگاه علامه طباطبایی قم برگزار شد اضافه کرد: عالیترین مطالب و فضایل برای کسانی است که برای بالابردن افکار و اندیشه جامعه و تربیت نفوس و بالابردن کمال ملت خدمت می‌کنند و آنان علمای بزرگوار هستند.



وی ادامه داد: مخصوصا کسانی که در دوران‌های سخت و مشکل اقدام و تلاش کردند و همه نیروی خود را صرف پیشبرد علمی و تهذیب جامعه کرده‌اند و یادگارانی از آنان باقی مانده است.



وی اظهارکرد: یاد کردن از اینان یاد خداست و از نمونه‌های بارز چنین افرادی علی بن ابراهیم است که با گذشت هزار سال نام مقدسش افتخارآفرین است.



تفسیر قمی بر اساس روایات است



کریمی جهرمی ورود به عرصه تفسیر را اولین افتخار او دانست و بیان داشت: ایشان نزول‌ها را بیان کرده است و تفسیرش براساس روایات است.



وی تفسیر علی بن ابراهیم را تفسیری با سابقه دانست و تاکید کرد: نعمت انس با قرآن کریم که نصیب چنین افرادی شده است با هیچ نعمتی در زمین و آسمن قابل قیاس نیست و کسی که غیر از این تصور کند قرآن را کوچک شمرده است.



کریمی جهرمی بیان داشت: متاع دنیا از اول تا آخر ناچیز است و بزرگ‌ترین وسیله برای بی‌نیازی انسان قرآن کریم است.



تلاش مستمر علی بن ابراهیم قمی برای نوشتن تفسیر



وی افزود: ایشان با تلاش مستمر و خستگی ناپذیر این تفسیر را با امکانات اندک نوشته است و روش او روش خاصی است؛ گروهی از مفسران تفسیر را با خود قرآن، گروهی با عقل و گروهی نیز تفسیر قرآن را از رهگذر کلمات ائمه (ع) انجام داده‌اند.



استاد حوزه علمیه قم اظهارکرد: خاندان پیامبر از هر کسی آشنا‌تر به معانی و مفاهیم قران کریم است و اگر کسی این روش تفسیری را انتخاب کند راه دوری نرفته و می‌تواند زلال‌ترین مطالب را به دست آورد که با مرور ایام کهنگی ندارد و علی بن ابراهیم این روش را پیش گرفته است.



وی افزود: نباید روحانیت از تاثیر این روش غفلت داشته باشند؛ این تفسیر با گذشت این ایام طولانی فرسوده نشده و از کار نیفتاده است زیرا روایت و شان نزول دارد و در تحکیم اساس ولایت علی و آل علی (ع) و توجه دادن جوامع به رهبران واقعی جامعه در اطراف و جوانب و لابه لای این تفسیر مطالب فراوانی ارائه کرده است.



امام جماعت حرم حضرت معصومه ( ع) در ادامه گفت : باید بکوشیم روی دو اصل اساسی یعنی قرآن و روایات تا مرز قدرت تلاش کنیم و در تفسیر و وجوه قرآن و روایات از هیچ کوششی دریغ نکنیم.



آیت الله کریمی جهرمی ادامه داد: نصف یا دو سوم احادیث اصول کافی منتسب به علی بن ابراهیم است و امروز اگر به کتاب کافی می‌بالیم که ۲۰ سال روی آن کار شده است تقریبا رهین منت علی بن ابراهیم قمی است و در بخش عمده‌ای از آن حضور دارد..



وی بیان کرد: گاهی عقوبت است برای انسان که انسان درس بخواند اما درسش برکت نیابد و افرادی از علم او بهره‌مند نشوند.



راز ماندگاری تفسیر قمی



امام جماعت حرم حضرت معصومه (س) افزود: تفسیر علی بن ابراهیم تاکنون در جوامع علمی باقی مانده و از آن استفاده می‌کنند و مقامات این رجل علمی و مرد بزرگوار در حدی است که علما از او ستایش کرده‌اند و ایشان فرهیخته‌ای از فرهیختگان شیعه بوده است.



استاد حوزه علمیه قم گفت: برخی بزرگان استادان مرحوم کلینی را ۳۶ استاد برشمرده‌اند که علی بن ابراهیم از مشایخ آن‌ها بوده و مرحوم کلینی از دانشگاه ایشان بیرون آمده است.



وی در ادامه نسبت به فراگیرشدن علاقه به دنیا و دلبستگی‌ها حتی به روحانیت هشدار داد و تاکیدکرد: مبادا روحانیت دچار بلای فراگیر علاقه به دنیا بشود؛ روحانیت باید ملت را بسازد و هدایت کند نه اینکه در روشهای نادرست جامعه هضم شود.



وی با بیان اینکه تشریفات ویران کننده است و شخصیت روحانیت را مخدوش می‌کند گفت: باید از بزرگان دینی الگوگیری شود.

