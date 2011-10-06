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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

واکنش خشمگینانه آلمان به شکست طرح تحریم سوریه

واکنش خشمگینانه آلمان به شکست طرح تحریم سوریه

دولت آلمان در پی ناکامی اروپا در اعمال تحریم علیه سوریه، سفیر این کشور در برلین را فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آلمان به بهانه اظهارات اخیر نماینده سوریه در سازمان ملل سفیر این کشور در برلین را برای ادای توضیحات فراخواند.

این در حالی است که آلمان و دیگر کشورهای اروپایی در ادامه مداخلات خود در مسائل داخلی سوریه و به منظور اعمال فشار بر حکومت "بشار اسد"، پیشنویس قطعنامه تحریمی را به شورای امنیت ارائه کردند که با وتوی روسیه و چین ناکام ماند.
 
بر این اساس دولت آلمان به بهانه اظهارات "بشار جعفری" نماینده دائم سوریه در سازمان ملل که طی آن برلین را به اعمال سیاستهای دوران دیکتاتوری هیتلر متهم کرده، فراخوانده است.
 
هر چند اظهارات جعفری قابل قیاس با تلاش خصمانه آلمان علیه سوریه در شورای امنیت نیست، با این حال دست زدن به چنین اقدامی نشانگر اوج خشم مقامات برلین از ناکام ماندن این تلاش است.
کد مطلب 1426134

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