به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان همدان، محمود احمدی نژاد عصر امروز پنجشنبه در ادامه برنامه های دومین روز از چهارمین دوره سفرهای استانی هیئت دولت به این استان در جمع مردم اسدآباد حضور یافت و طی سخنانی اظهار داشت: خدا را شکر می کنم که ملت ایران و پیشاپیش آنها مردم اسدآباد، مردمی هوشمند، با اراده، محکم، مومن و طالب زندگی سعادتمند هستند.

وی در ادامه به عملکرد نظام سلطه در دنیا اشاره کرد و افزود: می بینید 30 سال است که گرگ های عالم، غارتگران عالم، صاحبان بمب های اتمی و شیمیایی عالم، صاحبان ثروت ها و مراکز قدرت عالم دائما زنجیر می جوند، کینه ورزی می کنند تا عزت ملت ایران را مخدوش کنند اما نمی توانند چون مردم ایران تصمیم گرفته اند عزیز و سربلند زندگی کنند و تا زمانی که این تصمیم هست خدا روز به روز بر عزت مردم ایران می افزاید و دشمنان هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

رئیس جمهور ادامه داد: اگر یک ملتی تصمیم بگیرد آزاد و با عزت زندگی کند این حرکت آنها بر سایر ملت ها به دنیا اثر خواهد گذاشت.

احمدی نژاد افزود: امروز بیداری اسلامی در سراسر جهان در آمریکا، آسیا، آفریقا و اروپا به راه افتاده است و همه انسانها امیدوار شده اند و طالب ارزش های انسانی، پاکی و آزادگی اند و همه اینها به خاطر انقلاب عظیم ملت ایران است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بیرون به گونه ای ساخته می شود که در درون اراده کنیم. اگر در درون هدف های بزرگ را نشانه گیری کنیم در بیرون هدف های بزرگ محقق خواهد شد اما اگر تصمیم گرفتیم که ضعیف و با ذلت زندگی کنیم حتی اگر همه قدرت های عالم مجتمع شوند قادر نخواهند بود که به ما بزرگی و عزت هدیه کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز ملت ایران به ویژه مردم اسدآباد تصمیم گرفته اند که ایران را بسازند و به قله عزت و پیشرفت برسانند و بدانید که به حول قوه الهی این هدف محقق خواهد شد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش از زبان مردم اسدآباد خطاب به نظام سلطه و در راس آن آمریکا، گفت: گوش هایتان را باز کنید، چشم هایتان را باز کنید، دنیا عوض شده است، ملت ها عوض شده اند دیگر نمی تواند مانند صد سال گذشته ملت ها را تحقیر کرد، به آنها زور گفت، پر رویی کرد و فقر را بر ملت ها تحمیل کرد، مردم به شما می گویند که به راه انبیاء برگردید و آدم شوید، این یک دعوت مشفقانه است. اما بدانید اگر دعوت این مردم را اجابت نکنید و نپذیرید به زودی زود دست قدرت خدا از آستین ملت ها بیرون خواهد آمد بساط دنیا و کاخ های شما را بر خواهد چید.

رئیس قوه مجریه با تاکید بر لزوم کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کشور گفت: یکی از کارهای دولت حمایت و پشتیبانی از جوانان و کارآفرینان ملت ایران به ویژه مردم اسدآباد است. در نظر داریم ظرف 2 سال آینده آنقدر شغل ایجاد کنیم که هیچ جوان اسدآبادی بیکاری باقی نماند.

وی تصریح کرد: حمایت، پشتیبانی، آموزش و راهنمایی از دولت و همت، کار و حرکت از کارآفرینان و جوانان غیور اسدآباد.

رئیس جمهور اضافه کرد: همانطور که جوانان اسدآباد در پاکی، غیرت سرآمد جوانان ایرانی هستند باید تلاش کنند در ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری اساسی هم سرآمد ملت ایران شوند.

احمدی نژاد اعلام کرد: دولت از همه سرمایه گذاری های مفید در شهرستان اسدآباد به طور کامل، قاطع و مستمر پشتیبانی خواهد کرد.

رئیس قوه مجریه همچنین در ادامه از وزیر راه و شهرسازی خواست که در بودجه سال آینده سهم خوبی را برای ایجاد راه و بهسازی راه های این شهرستان به مجلس پیشنهاد دهد تا در صورت تصویب دولت کار خود را در این زمینه آغاز کند.

وی در ادامه در خصوص وضعیت پروژه هایی که برای شهرستان اسدآباد به تصویب رسیده است، اظهار داشت: در مجموع 247 پروژه برای شهرستان اسدآباد به تصویب دولت رسیده است که 139 مورد آن تا کنون اجرا شده، 89 مورد در مسیر اجرا قرار دارد و برای 19 پروژه دیگر نیز هنوز هیچ کاری انجام نشده است که امشب در دولت تصمیم خواهیم گرفت که این 19 پروژه اجرایی شود و در اختیار مردم اسدآباد قرار گیرد.

رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در کارگروه اشتغال استان همدان و همچنین جلسه هیئت دولت در این استان شرکت خواهد کرد.

همچنین گفتگوی زنده رئیس جمهور از طریق شبکه استانی از جمله برنامه های دیگر احمدی نژاد در سفر به استان همدان است.